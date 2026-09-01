مياه الشرقية: الانتهاء من أعمال إصلاح خط قطر 450 مم بطريق الحبش بالإبراهيمية

أعلن اللواء أركان حرب مهندس محمد عثمان محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، الانتهاء من أعمال إصلاح خط مياه قطر 450 مم بطريق الحبش، التابع لفرع الإبراهيمية، وذلك في إطار جهود الشركة المستمرة للحفاظ على كفاءة شبكات مياه الشرب وضمان استمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضح مدير عام فرع الإبراهيمية أن فرق الصيانة تحركت فور ورود البلاغ، وتم الدفع بالأطقم الفنية والمعدات اللازمة إلى موقع العطل، حيث جرى تنفيذ أعمال الإصلاح بالتعاون مع فرع منيا القمح وفق الإجراءات الفنية المتبعة، والانتهاء من إصلاح الخط في أسرع وقت ممكن.

وقال إنه عقب الانتهاء من أعمال الإصلاح، عادت ضغوط المياه إلى طبيعتها تدريجيًا بمختلف المناطق المتأثره التابعة لمركز ومدينة الإبراهيمية.

وأكدت الشركة استمرار جاهزية فرق الصيانة والطوارئ بمختلف فروعها للتعامل الفوري مع الأعطال، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استمرارية وتحسين خدمات مياه الشرب المقدمة للمواطنين.