قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية ونظيره البوركيني يبحثان تعزيز الشراكة الثنائية والتنسيق بشأن الأمن والاستقرار في منطقة الساحل
شيخ الأزهر يستقبل السفير الإندونيسي بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك
رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني .. اضغط هنا
عصام عبدالفتاح يكشف حقيقة إيقاف الحكام فى جولات الدوري الممتاز الأولى| خاص
مدبولي يشهد توقيع خطاب نوايا لدعم استراتيجية الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي
وزير الخارجية: العلاقات بين مصر وبوركينا فاسو شهدت زخما متزايدا خلال الفترة الأخيرة
بدر عبد العاطي: زيارة الرئيس الصيني لمصر تعكس عمق العلاقات والصداقة بين البلدين
القوات المسلحة تنظم دورات تدريبية لكوادر من مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة
صندوق النقد والسنغال يحرزان تقدما في مفاوضات برنامج تمويلي جديد
وزير الخارجية: أدعو رجال الأعمال من بوركينا فاسو للمشاركة في منتدى العلمين أفريقيا أكتوبر القادم
الخارجية: نرحب بزيارة الرئيس الصيني لمصر من أجل توطيد العلاقات بين البلدين
«لسنا منغلقين».. وزير خارجية بوركينا فاسو يكشف تحركات دول الساحل الأفريقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدير مكتبة مصر العامة: نريد إعادة الأطفال والشباب إلى عالم القراءة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكدت رانيا شرعان، مدير مكتبة مصر العامة، أن منظومة مكتبات مصر العامة تعمل على جذب الأطفال والشباب إلى القراءة، وترسيخ علاقتهم بالكتاب منذ الصغر، من خلال تقديم مصادر متنوعة للمعرفة تتناسب مع مختلف الأعمار وطرق التعلم الحديثة.

وقالت شرعان، خلال استضافتها ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن منظومة مكتبات مصر العامة تضم حاليًا 36 مكتبة ثابتة في 20 محافظة، بالإضافة إلى 26 مكتبة متنقلة تجوب المحافظات، بهدف الوصول إلى المواطنين في أماكنهم وعدم انتظار توجههم إلى المكتبات.

وأوضحت أن المكتبة تستهدف مختلف الفئات العمرية بداية من سن الثالثة، وتسعى إلى تعريف الأطفال بالمكتبة باعتبارها مجتمعًا ثقافيًا ومعرفيًا متكاملًا، وليس مجرد مكان لقراءة الكتب، مشيرة إلى أهمية بناء علاقة الطفل بالكتاب منذ السنوات الأولى.

وأضافت أن مكتبات مصر العامة تتيح مصادر المعرفة الورقية والإلكترونية، إلى جانب نظام الإعارة الذي يسمح للقارئ باستعارة 5 كتب في المرة الواحدة لمدة 14 يومًا، مع إمكانية تجديد مدة الإعارة لمدة 14 يومًا أخرى.

وأشارت إلى أن المكتبات تعمل كذلك على مواكبة اهتمامات الشباب من خلال إتاحة الكتب إلكترونيًا عبر تطبيقات الهاتف، بما يسمح لهم بالوصول إلى المحتوى وقراءته من المنزل، فضلًا عن توفير الكتب الصوتية التي تمثل وسيلة مناسبة لمن لا يمتلكون وقتًا كافيًا للقراءة التقليدية.

وأكدت شرعان أن المحتوى الرقمي المختصر يمثل أيضًا إحدى وسائل جذب الشباب، خاصة مع تفضيل بعضهم الحصول على المعلومات بصورة سريعة ومباشرة، موضحة أن الهدف هو تقديم المعرفة بأشكال متعددة تتناسب مع طبيعة العصر.

ولفتت إلى أن منظومة المكتبات تعمل على التوسع والوصول إلى المناطق البعيدة والنائية، من خلال افتتاح مكتبات جديدة وتسيير المكتبات المتنقلة، مشيرة إلى افتتاح مكتبات في مناطق من بينها القنطرة شرق وسيوة وقاطية في بئر العبد بشمال سيناء.

وشددت مدير مكتبة مصر العامة على أن الهدف الأساسي هو إيصال الكتاب ومختلف مصادر المعرفة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، وتعزيز ثقافة القراءة والمعرفة لدى الأطفال والشباب، بما يسهم في بناء جيل أكثر ارتباطًا بالثقافة والتعلم.


 

مكتبة مصر العامة مكتبات مصر العامة الكتاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

برقم الجلوس ..رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني بنسبة نجاح 92.2% للنظام الحديث و99% للقديم

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني|نسبة النجاح 100% في "أدبي النظام القديم"

سعر الذهب اليوم 1 سبتمبر 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026.. كم وصل عيار 21 ؟

عداد الكهرباء

نصيحة أول الشهر.. سر صغير يحافظ على رصيد عداد الكهرباء

الاهلي وسيراميكا

واقعة محمود وفا.. جهاد جريشة يكشف مفاجأة عن تسريب محادثة لجنة الحكام

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

تخطى 51 جنيهًا.. تعرف على سعر الدولار بالبنوك اليوم الثلاثاء

جمال عبدالحميد

جمال عبدالحميد: جبت للأهلي 5 دوري وبعدين سابني بعكازين للزمالك

ترشيحاتنا

اللحمة المفرومة

اللحمة المفرومة مش كفتة ولا حواوشي.. 5 أفكار مختلفة للغداء بطعم شهي

استغلي الموز

طريقة عمل حلو الموز والبسكويت.. استغلي الموز المستوي بطريقة مختلفة

عزاء - ارشيفية

موقع صدى البلد ينعى والدة الزميل ناصر ذو الفقار

بالصور

القوات المسلحة تنظم دورات تدريبية لكوادر من مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة

القوات المسلحة تنظم عددا من الدورات التدريبية للكوادر من دولة مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة
القوات المسلحة تنظم عددا من الدورات التدريبية للكوادر من دولة مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة
القوات المسلحة تنظم عددا من الدورات التدريبية للكوادر من دولة مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة

خفقان القلب المفاجئ.. أسباب شائعة وراء تسارع نبضات القلب

أسباب شائعة وراء تسارع نبصات القلب
أسباب شائعة وراء تسارع نبصات القلب
أسباب شائعة وراء تسارع نبصات القلب

زهقتى من الاكل التقليدى.. إليك طريقة مسخن الكفتة

طريقة مسخن الكفتة
طريقة مسخن الكفتة
طريقة مسخن الكفتة

بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى تتألق قدام مرايتها بـ10 صور

بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى تتألق قدام مرايتها بـ10 صور
بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى تتألق قدام مرايتها بـ10 صور
بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى تتألق قدام مرايتها بـ10 صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي الهندي يكتب: مصر.. واحة المحبة النبوية ومهد المدائح المحمدية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: بين فجور التوثيق وزيف التعمية.. عندما يُعرّي الصمودُ العجزَ العالمي

د. الشيماء المشد - استاذ مشارك إدارة الأعمال- كليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب : حين يصبح الذكاء الاصطناعي بائعًا .. هل نثق في آلة تعرف ماذا نريد؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب : تكنولوجيا الملايين لجمع الملاليم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد