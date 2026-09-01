مدير مكتبة مصر العامة: نريد إعادة الأطفال والشباب إلى عالم القراءة

أكدت رانيا شرعان، مدير مكتبة مصر العامة، أن منظومة مكتبات مصر العامة تعمل على جذب الأطفال والشباب إلى القراءة، وترسيخ علاقتهم بالكتاب منذ الصغر، من خلال تقديم مصادر متنوعة للمعرفة تتناسب مع مختلف الأعمار وطرق التعلم الحديثة.

وقالت شرعان، خلال استضافتها ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن منظومة مكتبات مصر العامة تضم حاليًا 36 مكتبة ثابتة في 20 محافظة، بالإضافة إلى 26 مكتبة متنقلة تجوب المحافظات، بهدف الوصول إلى المواطنين في أماكنهم وعدم انتظار توجههم إلى المكتبات.

وأوضحت أن المكتبة تستهدف مختلف الفئات العمرية بداية من سن الثالثة، وتسعى إلى تعريف الأطفال بالمكتبة باعتبارها مجتمعًا ثقافيًا ومعرفيًا متكاملًا، وليس مجرد مكان لقراءة الكتب، مشيرة إلى أهمية بناء علاقة الطفل بالكتاب منذ السنوات الأولى.

وأضافت أن مكتبات مصر العامة تتيح مصادر المعرفة الورقية والإلكترونية، إلى جانب نظام الإعارة الذي يسمح للقارئ باستعارة 5 كتب في المرة الواحدة لمدة 14 يومًا، مع إمكانية تجديد مدة الإعارة لمدة 14 يومًا أخرى.

وأشارت إلى أن المكتبات تعمل كذلك على مواكبة اهتمامات الشباب من خلال إتاحة الكتب إلكترونيًا عبر تطبيقات الهاتف، بما يسمح لهم بالوصول إلى المحتوى وقراءته من المنزل، فضلًا عن توفير الكتب الصوتية التي تمثل وسيلة مناسبة لمن لا يمتلكون وقتًا كافيًا للقراءة التقليدية.

وأكدت شرعان أن المحتوى الرقمي المختصر يمثل أيضًا إحدى وسائل جذب الشباب، خاصة مع تفضيل بعضهم الحصول على المعلومات بصورة سريعة ومباشرة، موضحة أن الهدف هو تقديم المعرفة بأشكال متعددة تتناسب مع طبيعة العصر.

ولفتت إلى أن منظومة المكتبات تعمل على التوسع والوصول إلى المناطق البعيدة والنائية، من خلال افتتاح مكتبات جديدة وتسيير المكتبات المتنقلة، مشيرة إلى افتتاح مكتبات في مناطق من بينها القنطرة شرق وسيوة وقاطية في بئر العبد بشمال سيناء.

وشددت مدير مكتبة مصر العامة على أن الهدف الأساسي هو إيصال الكتاب ومختلف مصادر المعرفة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، وتعزيز ثقافة القراءة والمعرفة لدى الأطفال والشباب، بما يسهم في بناء جيل أكثر ارتباطًا بالثقافة والتعلم.



