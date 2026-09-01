وزير خارجية بوركينا فاسو: نسعى للارتقاء بالتعاون مع مصر ومكافحة الإرهاب

أكد وزير خارجية بوركينا فاسو أن بلاده تتمتع بعلاقات تعاون متعددة مع مصر، مشيرًا إلى تطلعها للارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن بوركينا فاسو تولي اهتمامًا كبيرًا بمكافحة الإرهاب والتطرف، مؤكدًا أن الأعمال الإرهابية لا تمت للإسلام بأي شكل من الأشكال، وأن الإسلام يدعو إلى الأمن والسلام والتعاون بين الشعوب.

وشدد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار ودعم جهود التنمية والسلام.