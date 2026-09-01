مدبولي يبحث مع رئيس شركة عالمية تعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،/ تشاك روبنز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "سيسكو سيستمز" العالمية، والوفد المرافق له، بحضور المهندس/ رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس/ أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات؛ وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والشركة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إلى جانب تنمية المهارات ودعم الابتكار.

وفي بداية اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن ترحيبه برئيس شركة "سيسكو"، مؤكدًا أن هناك علاقة تعاون متميزة تربط مصر بالشركة وتمتد لسنوات طويلة، وأن الحكومة المصرية حريصة على مواصلة هذه الشراكة وتوسيع نطاقها، خاصة في المجالات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن شركة "سيسكو" تحظى بأولوية كبيرة لدى الحكومة المصرية كشريك في هذه المجالات، مشيرًا إلى تطلع مصر إلى المزيد من التعاون والاستثمارات، بما يسهم في دعم جهود الدولة للتحول الرقمي وتعزيز قدراتها التكنولوجية.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أهمية مواصلة العمل على توفير أطر واضحة ومستقرة للتعاون، بما يدعم استمرار الشراكة مع الشركة وتوسيع نطاق أعمالها في مصر، معربًا عن تطلعه إلى الاستفادة من خبرات "سيسكو" العالمية في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى اهتمامه بالتوسع في برامج التدريب وبناء القدرات التي تنفذها "سيسكو" في مصر، ولا سيما المبادرات التي تستهدف تأهيل الشباب المصري للحصول على الشهادات الدولية في المجالات التكنولوجية.

فيما أكد/ تشاك روبنز أن "سيسكو" حققت خلال السنوات الأخيرة تقدمًا كبيرًا في شراكتها مع مصر، معربًا عن تطلع الشركة إلى استكشاف فرص جديدة للتعاون خلال المرحلة المقبلة.

وأشار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة إلى أن "سيسكو" لديها استثمارات وأنشطة مهمة في مصر، موضحًا أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم وتنمية المهارات الرقمية في مصر، مشيرًا إلى أن برامج الشركة أسهمت حتى الآن في تدريب وتعليم نحو 670 ألف طالب، مؤكدًا تطلع الشركة إلى زيادة هذه الأعداد بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن هناك فرصًا واسعة للتعاون في مجال الابتكار، بما في ذلك إمكانية العمل على مراكز للابتكار، والتعاون في مواجهة مخاطر الأمن السيبراني المرتبطة بتقنيات ونماذج الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن تطوير تطبيقات قائمة على هذه النماذج والاستفادة من خبرات "سيسكو" في هذا المجال.

وفي هذا السياق، أشار "روبنز" إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به مصر في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا استعداد "سيسكو" لمواصلة الحوار مع الحكومة المصرية بشأن الفرص المستقبلية للتعاون.

وخلال اللقاء، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن "سيسكو" تمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر، موضحًا أن الشركة منذ إنشاء مكتبها في مصر شهدت تعاونًا كبيرًا مع الحكومة، وأسهمت "سيسكو" في عدد من المشروعات القومية للتحول الرقمي ودعم العديد من مبادرات التنمية في مصر.

وأشار الوزير إلى الدور البارز الذي تقوم به الأذرع التدريبية للشركة في تدريب وتأهيل الشباب المصري؛ حيث استفاد من برامجها مئات الآلاف من الشباب المصري، إلى جانب مساهمات الشركة من خلال برامج المسؤولية المجتمعية في دعم عدد من المشروعات التنموية.

وأكد المهندس/ رأفت هندي تطلع مصر إلى البناء على الشراكة القائمة مع "سيسكو" وفتح مجالات جديدة للتعاون، بما يدعم جهود الدولة في هذا القطاع.

وأكد الجانبان، في ختام اللقاء، أهمية مواصلة التنسيق لاستكشاف فرص جديدة للتعاون، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والابتكار وتنمية المهارات والتطبيقات التكنولوجية المتقدمة، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وشركة "سيسكو".