إغلاق المدارس والمؤسسات التعليمية بالعاصمة الباكستانية بسبب الأمطار الغزيرة

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قررت السلطات في باكستان اليوم /الثلاثاء/ إغلاق المدارس وكافة المؤسسات التعليمية في العاصمة إسلام أباد ومدينة "روالبندي" بإقليم البنجاب بسبب الأمطار الغزيرة التي رفعت مستوى المياه في الطرق بشكل كبير.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية أن هطول الأمطار استمر لساعات طويلة على مدار الليل ما دعا السلطات إلى رفع مستويات التحذير ومطالبة السكان باللجوء إلى مناطق أكثر ارتفاعا، وذلك حسبما نقلت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية في نشرتها الإنجليزية.

وأعلنت السلطات أيضا حالة الطوارئ في بعض مناطق المدينتين بسبب الأمطار الغزيرة، كما أمرت فرق الطوارئ بالبقاء على أهبة الاستعداد ونشرت آليات ثقيلة لفتح الطرق في المناطق المتضررة.