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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قبل انطلاق العام الدراسي.. «مستقبل مصر» و«بيت الزكاة» يطلقان أكبر قوافل الدعم

جهاز مستقبل مصر
جهاز مستقبل مصر
شيماء مجدي

أعلن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالتعاون مع «بيت الزكاة والصدقات» -تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر- عن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «إلى المدرسة» للعام الدراسي 2026/2027 ، وذلك استكمالًا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى بمحافظة شمال سيناء، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف أعباء الدراسة عن كاهل الأسر المصرية والطلاب.

وتستهدف هذه المرحلة التوسع في تقديم الدعم للطلاب والأسر الأكثر احتياجًا، مع وضع أولوية قصوى لمحافظات الصعيد والمناطق النائية لضمان الوصول إلى أقصى القرى والنجوع، وذلك بالتنسيق الميداني الشامل مع وزارة التربية والتعليم ومنظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية وقطاع المعاهد الأزهريّة.

وقد انطلقت أعمال التوزيع الميداني للمرحلة الثانية لتغطي محافظات: الفيوم والجيزة، وبني سويف، والقليوبية، والبحيرة، والإسكندرية، والشرقية، والغربية.

وتقوم المبادة اليوم الثلاثاء بالتوزيع في محافظات: المنوفية، والدقهلية، ودمياط، والمنيا، وبورسعيد، والسويس.

وعلى أن تتواصل القوافل غدًا الأربعاء في محافظات: الإسماعيلية، وجنوب سيناء، ومرسى مطروح، والبحر الأحمر، والوادي الجديد.

وتختتم الفعاليات يوم الخميس بالتوزيع في محافظات: القاهرة، وكفر الشيخ، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان.

وتقدم المبادرة دعمًا متكاملًا لكل طالب يشمل حقيبة مدرسية، وأدوات كتابية، وجاكيتًا شتويًا، وحذاءً مدرسيًا لطلاب المدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية.

كما تتضمن المبادرة تقديم مظلة دعم شاملة للأسر من خلال توزيع الكوبونات الغذائية، حيث يتيح جهاز مستقبل مصر لأسر الطلاب الاستفادة من السلع الأساسية بأسعار مخفضة من خلال منافذه الثابتة التابعة له تحت اسم "سوبر توفير"، إلى جانب السيارات المتحركة المجهزة التي ترافق قوافل "بيت الزكاة والصدقات"، بما يتيح وصول السلع إلى مناطق سكن المستفيدين، تخفيفًا عنهم وتوفيرًا لمشقة الانتقال.

وتواصل المبادرة أعمالها وفق جدول زمني وجغرافي يستهدف الوصول إلى مليون طالب وطالبة، بهدف إدخال البهجة على قلوبهم مع بداية العام الدراسي الجديد، وتأكيدًا على تضافر جهود مؤسسات الدولة لتوجيه الدعم والرعاية الاجتماعية إلى مستحقيها.

مستقبل مصر جهاز مستقبل مصر مصر مستقبل

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