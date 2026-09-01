بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى تتألق قدام مرايتها بـ10 صور

شاركت الفنانة داليا البحيرى متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالات داليا البحيرى..

وتألقت داليا البحيرى بمجموعة من الاطلالات الصيفية التى أبرزت جمالها وأنوثتها، واعتمدت على التقاط الصور فى مرايتها الخاصة.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها، معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف، ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عينيها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

وتركت شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية، حيث تفضل الشعر الطويل الذي يبرز أنوثتها.