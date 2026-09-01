جريليش يوافق على الرحيل عن مانشستر سيتي.. وإيفرتون يحسم صفقة الإعارة

اقترب جاك جريليش، نجم مانشستر سيتي، من مغادرة صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد موافقته على الانتقال إلى إيفرتون، في خطوة جديدة بمسيرته داخل الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشف الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، عن التوصل إلى اتفاق بين مانشستر سيتي وإيفرتون بشأن انتقال جريليش إلى صفوف النادي الأخير على سبيل الإعارة.

موافقة جريليش تحسم الصفقة

وأكد رومانو أن إدارة إيفرتون نجحت في الحصول على موافقة اللاعب الإنجليزي على الانتقال، بعدما كثف النادي تحركاته خلال الأيام الماضية لحسم الصفقة.

وقال خبير الميركاتو: «لقد تم التوصل إلى اتفاق مع مانشستر سيتي بشأن انتقال جريليش على سبيل الإعارة، بعد الحصول على موافقة اللاعب حول الانتقال إلى إيفرتون».

إيفرتون ينجح في إعادة جريليش

كان إيفرتون قد ضغط بقوة خلال الأيام الأخيرة من أجل إتمام الصفقة، ليحسم في النهاية عودة جريليش إلى صفوفه على سبيل الإعارة، وفقًا لما أكده رومانو.

ومن المنتظر أن يمثل انتقال اللاعب إلى إيفرتون فرصة جديدة لجريليش من أجل استعادة مستواه والحصول على مساحة أكبر للمشاركة، بعدما تراجع دوره مع مانشستر سيتي خلال الفترة الأخيرة.

خطوة جديدة في مسيرة جريليش

وتمنح الإعارة جريليش فرصة لخوض تحدٍ جديد دون مغادرة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحصل إيفرتون على لاعب يمتلك خبرة كبيرة في المسابقة وقدرات هجومية يمكن أن تمثل إضافة قوية للفريق خلال الموسم الجديد.