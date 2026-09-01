رئيس الوزراء يفتتح المعرض الرئيسي لـ "أهلًا مدارس 2026" بمدينة نصر

افتتح، صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المعرض الرئيسي لـ "أهلًا مدارس 2026"، المُقام بقاعة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر، والذي يتزامن مع انطلاق مبادرة وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية؛ لإقامة معارض "أهلًا مدارس 2026" بمختلف المحافظات.

يأتي افتتاح هذا المعرض في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضمان توافر السلع والمنتجات واحتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وفي مختلف أنحاء الجمهورية.

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء لدى وصوله، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.



وشارك في الافتتاح كل من علاء الدين فاورق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، و إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، و مصطفى إسماعيل، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز، أمين عام غرفة التجارة الدولية، مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، و أيمن العشري، رئيس مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية.



وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على تكثيف إقامة المعارض الخاصة ببيع المستلزمات الدراسية بأسعار مناسبة قبل بدء العام الدراسي الجديد، لافتا إلى أن هناك توجيهات مستمرة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة التوسع في إقامة مثل هذه المعارض، التي تتيح للمواطنين الحصول على مختلف السلع والمنتجات ومستلزمات المدارس ذات الجودة المناسبة وبأسعار مخفضة، مؤكدًا أهمية استمرار هذه المبادرات بمختلف المحافظات.



وفي السياق نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن إقامة معارض "أهلًا مدارس" تمثل شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص والغرف التجارية لصالح المواطن، مشيرًا إلى حرص الدولة على تقديم مختلف صور الدعم الممكنة؛ للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، خاصة في ظل قرب بدء العام الدراسي الجديد، وتوفير احتياجات الطلاب والأسر بأسعار مناسبة.

فيما أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إقامة المعرض الرئيسي لـ "أهلًا مدارس" تأتي في إطار تنفيذ توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بالتوسع في إقامة المبادرات والمعارض المتخصصة التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى حرص الوزارة على زيادة وتنوع المنافذ والمعارض التي تتيح السلع والمنتجات للمواطنين بصورة مباشرة، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والغرف التجارية.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن المعرض الرئيسي لـ "أهلًا مدارس 2026" يستقبل المواطنين خلال الفترة من 2 إلى 15 سبتمبر، يوميًا من الساعة 11 صباحًا وحتى 10 مساءً، ويشهد هذا العام تنوعًا كبيرًا في المنتجات والخدمات المقدمة، من خلال مشاركة نحو 168 عارضًا، على مساحة عرض تبلغ 3500 متر مربع، تشمل الملابس والأحذية والمستلزمات والحقائب المدرسية والمنتجات الجلدية، إلى جانب جناح كبير للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة، فضلًا عن تخصيص 8 أجنحة لمنتجات ذوي الهمم، ومشاركة شركات الحاسب الآلي والحلول التكنولوجية، بما يعزز من شمولية المعرض، ويدعم المنتج المحلي، ويوفر للمواطنين مختلف احتياجاتهم في مكان واحد وبأسعار تنافسية.

وفي الإطار نفسه، أشار الدكتور شريف فاروق إلى أن مبادرة "أهلًا مدارس" تشهد إقامة معارض رئيسية في عواصم المحافظات، إلى جانب معارض فرعية بالمدن الرئيسية وشوادر بالمراكز، بالتنسيق بين الغرف التجارية والمحافظين، بما يضمن وصول السلع والمنتجات المخفضة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، موضحًا أن المعارض تستمر لمدة أسبوعين، بالتزامن مع الأوكازيون الصيفي الذي تم مده حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وعقب قص الشريط إيذانا بافتتاح المعرض، تفقد رئيس مجلس الوزراء أجنحته وأماكن عرض المنتجات المختلفة به؛ حيث اطلع على ما يقدمه العارضون من سلع ومنتجات، كما أجرى حوارات مع عدد منهم حول جودة المنتجات وأسعارها ونسب الخصومات المقدمة للمواطنين، ونسبة المكون المحلي في المنتجات المعروضة، مؤكدًا في هذا الصدد أهمية مواكبة السياسات الحكومية الرامية إلى تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الاعتماد على المنتجات المصنعة محليًا.

وخلال جولة رئيس الوزراء بأرجاء المعرض، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن المعارض توفر تخفيضات تصل إلى 40% على بعض السلع والمنتجات، وتشمل الأدوات المكتبية ومستلزمات المدارس والحقائب المدرسية والأحذية التي تناسب مختلف الأعمار والملابس والحاسبات الآلية، إلى جانب مشاركة فروع للبنوك لتوفير خدمات التقسيط، فضلًا عن عرض السلع الغذائية المدرسية والعصائر، والكتب الخارجية، والنظارات الطبية، مع توفير عيادات متنقلة لإجراء الكشف على النظر لتلاميذ المدارس. واستفسر الدكتور مصطفى مدبولي عن جودة النظارات الطبية، حيث أوضح العارضون أن جميع المنتجات مصرية وبجودة عالية، بل ويتم تصديرها للخارج.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي المعروضات من السلع الاستراتيجية والمنتجات الغذائية المقدمة بأسعار مخفضة، ومنها السكر والأرز والزيت، إلى جانب المعروضات من الأحذية والحقائب والملابس والزي المدرسي والأدوات المكتبية والحاسبات الآلية، مشيدًا بتنوع المنتجات والخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور شريف فاروق لرئيس مجلس الوزراء أنه سيتم توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وتشمل السكر والأرز والزيت والمكرونة، إلى جانب منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال جناح كبير للشركة القابضة للصناعات الغذائية في المعارض الرئيسية، وذلك في إطار جهود الوزارة للتيسير على المواطنين وتوفير احتياجاتهم المختلفة في مكان واحد.

كما أكد السيد/ أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، لرئيس مجلس الوزراء أنه في ضوء المسئولية المجتمعية للغرف التجارية، ستقوم الغرف التي تسمح مواردها المالية، وبعد موافقة السيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتخصيص مبالغ لسداد الرسوم الدراسية للتلاميذ من الأسر الأولى بالرعاية، و توزيع حقائب مدرسية لهم تحتوي على الأدوات المدرسية الأساسية من كشاكيل وأقلام وغيرها، على أن يتم توزيعها من خلال المحافظات بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم.

وأوضح أيمن العشري، رئيس مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أن المعرض الرئيسي بالقاهرة يضم 168 جناحًا، تشمل 42 جناحًا للأدوات المكتبية، و6 أجنحة كبيرة للمواد الغذائية، و21 جناحًا للأحذية، و16جناحًا للحقائب، و33 جناحًا للملابس، و7 أجنحة للحاسبات، و22 جناحًا لمجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المرتبطة باحتياجات المواطنين، خلال فترة الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

كما تم التنويه إلى وجود مكاتب مختصة بحماية المستهلك ومراقبة الجودة داخل المعارض؛ لمتابعة السلع المقدمة للجمهور.