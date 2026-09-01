مدبولي: مشروع «الفجيرة العلمين» يدعم قطاع الطاقة

أفادت القناة الأولى المصرية في نبأ عاجل، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد لقاءً مع مسؤولي إمارة الفجيرة، لمتابعة الخطوات التنفيذية الخاصة بمشروع شركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز»، بعد الانتهاء من إجراءات تأسيس الشركة.

وأشار مدبولي إلى أن المشروع يحظى باهتمام كبير من جانب الدولة، مؤكدًا أهمية المشروع الاستراتيجية في دعم قطاع الطاقة وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والإمارات.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية العمل المشترك لسرعة إنشاء منطقة حرة خاصة بالشركة في مدينة العلمين الجديدة، بما يسمح بتخزين وتداول المنتجات البترولية والزيت الخام، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل المتابعة الدورية لمراحل التنفيذ.

وأضاف أن الدولة تستهدف أن يمثل المشروع نموذجًا ناجحًا جديدًا للتعاون المصري الإماراتي، على غرار التجربة الناجحة في إمارة الفجيرة.



