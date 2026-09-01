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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نائب وزير الصحة يبحث مع محافظ البحيرة سبل دعم المنظومة الصحية ومتابعة المشروعات الجارية

جانب من الجولة
جانب من الجولة
عبدالصمد ماهر

التقى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك لدعم وتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الصحية الجارية.

‏‎وأكد نائب الوزير حرص الوزارة على استمرار المتابعة والتنسيق الوثيق مع المحافظة، لضمان سرعة تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، وتذليل أي معوقات تحول دون دخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن، بما يحقق الاستفادة المثلى للمواطنين.

‏‎واستعرض اللقاء الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الحيوية، حيث وجه نائب الوزير بتشكيل لجنة هندسية للتواجد اليومي في موقع مشروع مستشفى بدر المركزي، ومتابعة الأعمال على أرض الواقع لدفع معدلات الإنجاز.

 

تطوير مستشفيات أبو حمص وحوش عيسى

كما تناول الاجتماع مشروعات تطوير مستشفيات أبو حمص وحوش عيسى والصحة النفسية، ومناقشة الأعمال المتبقية والتحديات القائمة.

في السياق ذاته، تم التوجيه بإدراج مستشفى كفر الدوار ضمن الخطة الاستثمارية لرفع كفاءتها، إلى جانب مناقشة موقف ست وحدات صحية والتوجيه بسرعة حل المعوقات أمام تشغيلها.

‏‎وتطرق اللقاء أيضاً إلى موقف مبنى عيادات أبو الريش التابعة للتأمين الصحي، حيث تم التنسيق مع هيئة التأمين الصحي لتشكيل لجنة معاينة لتحديد الاحتياجات اللازمة لتأهيله ورفعه إلى مستوى جاهزية تقديم الخدمات بكفاءة.

عقب اللقاء، تفقد نائب الوزير ومحافظ البحيرة موقع مشروع مستشفى أبو حمص، الذي بلغت نسبة تنفيذه نحو 40%، ويقام على مساحة 16,400 متر مربع بسعة 200 سرير، وأكد نائب الوزير ضرورة رفع معدلات الإنجاز، وحدد مهلة شهرين لزيارة لاحقة للتأكد من تحقيق المستهدف.

‏‎ثم انتقلا إلى مشروع مستشفى بدر العام، الذي بلغت نسبة تنفيذه نحو 89%، ويقام على مساحة 14,400 متر مربع بسعة 100 سرير، وأوصى نائب الوزير بزيادة كثافة العمالة لسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية وبدء التشغيل المبدئي بنهاية العام الجاري، كما اطمأن على حالة المرضى بقسم الاستقبال والطوارئ وتوافر المستلزمات الطبية.

‏‎من جانبها، أشادت الدكتورة جاكلين عازر بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة والسكان لدعم وتطوير القطاع الصحي على أرض المحافظة، مؤكدة أن المشروعات المتتالية وأعمال التطوير ورفع الكفاءة تعكس حجم الدعم والاهتمام الذي توليه الدولة لمنظومة الصحة.

وأشارت إلى أن المحافظة تحظى بدعم مستمر من الوزارة من خلال تنفيذ وتطوير عدد من المشروعات الصحية، وتوفير التجهيزات اللازمة لتشغيل المنشآت الجديدة ورفع كفاءة القائمة.

وأضافت أن هذا التعاون والتنسيق المستمر يمثل أحد أهم ركائز تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، حيث تمتد جهود الوزارة إلى دعم المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية وتطبيق معايير الجودة، بما يضمن تقديم خدمة طبية أكثر كفاءة ويعزز قدرة المنظومة على تلبية احتياجات المواطنين.

‏‎وأكدت المحافظ أن المحافظة مستمرة في استكمال المشروعات الجاري تنفيذها وسرعة تجهيزها ودخولها الخدمة، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا والمستفيدة من مبادرة «حياة كريمة»، مشددة على أن الاستثمار في الصحة استثمار مباشر في الإنسان، وأن الدولة ماضية في بناء منظومة صحية متكاملة تليق بأهالي البحيرة.

‏‎رافق نائب الوزير في الجولة عدد من قيادات الوزارة ومديرية الصحة بالبحيرة.

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