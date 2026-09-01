مطاردة مرعبة على طريق السويس.. سقوط المتهم بمحاولة إيقاف سيارة الإعلامية ماهيتاب حسيب

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم بمطاردة الإعلامية ماهيتاب حسيب، مقدمة برنامج "ملفات سرية" على قناة الشمس، ومحاولة إيقاف سيارتها بالقوة وقلبها أعلى طريق السويس بمنطقة الشروق.



تفاصيل البلاغ

تلقى قسم شرطة الشروق بلاغاً من الإعلامية ماهيتاب حسيب أفادت فيه أنه أثناء سيرها بطريق السويس في تمام الساعة 8:30 مساء أمس، فوجئت بسيارة ملاكي يقودها شخص يطاردها ويتعمد إيقافها بكل الطرق.

وأضافت في البلاغ: "كان يطلع قدامي ويفرمل والطريق سرعته 120 كيلو ، وكنت بصرخ من الرعب والخوف، وبعدها طلع يجري وحاول يعدي الكارتة".



وتابعت: " الكارتة كانت زحمة فقدرت أوقفه، نزل قدام الناس وأنا في عربيتي بحاول أطلب النجدة وأستنجد بموظفين الكارتة، ، وقمت بالاتصال بالشرطة لكنه فر هارباً".



ضبط المتهم





وعقب تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط المتهم، وجار مناقشته حول الواقعة وملابساتها.



الإجراءات القانونية





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.