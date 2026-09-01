بمشاركة حمزة عبد الكريم.. برشلونة يكتسح رايو فاليكانو بخماسية بالدوري الإسباني

حقق فريق برشلونة فوزًا عريضًا على حساب رايو فاليكانو بنتيجة 5-2، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني، ليواصل الفريق الكتالوني انطلاقته القوية في المسابقة.

وبدأ رايو فاليكانو المباراة بشكل مفاجئ، بعدما تمكن كاميلو من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 12، قبل أن يدرك برشلونة التعادل عن طريق رافينيا في الدقيقة 19.

ولم ينتظر الفريق الكتالوني طويلًا لإكمال عودته، حيث نجح لامين يامال في تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة بالدقيقة 21، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب القميص الكتالوني بنتيجة 2-1.

ومع بداية الشوط الثاني، عزز برشلونة تقدمه بهدف ثالث في الدقيقة 51، بعدما سجل ليجوين، مدافع رايو فاليكانو، بالخطأ في مرماه.

وعاد رايو فاليكانو إلى أجواء اللقاء مرة أخرى، بعدما أحرز كاميلو هدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه الثاني في الدقيقة 59، لتصبح النتيجة 3-2.

وفي الدقيقة 71، نجح رافينيا في إضافة الهدف الرابع لبرشلونة، قبل أن يختتم لامين يامال مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 90، لتنتهي المباراة بفوز برشلونة بنتيجة 5-2.

وشهدت المباراة مشاركة المهاجم المصري حمزة عبد الكريم، بعدما دفع به المدرب هانز فليك في الدقيقة 86، ليواصل اللاعب خطواته الأولى مع الفريق الأول لبرشلونة.

وجاء تشكيل برشلونة في المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جولز كوندي، باو كوبارسي، أندرياس كريستنسن، تشافي إسبارت.

خط الوسط: بيدري، مارك بيرنال، داني أولمو.

خط الهجوم: لامين يامال، رافينيا، أنتوني جوردون.

برشلونة ينفرد بصدارة الدوري الإسباني

وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 9 نقاط، ليحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بعدما حقق العلامة الكاملة في أول ثلاث جولات.

في المقابل، تجمد رصيد رايو فاليكانو عند نقطة واحدة، ليحتل المركز السادس عشر في جدول الترتيب.

ويحظى حمزة عبد الكريم باهتمام كبير من جانب إدارة برشلونة، في ظل رغبة النادي في تطوير المهاجم المصري وتجهيزه للمنافسة على أعلى مستوى خلال السنوات المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «سبورت» الإسبانية، يخضع اللاعب لبرنامج تدريبي بدني خاص داخل برشلونة، ساهم في إحداث تطور ملحوظ في قدراته البدنية، سواء على مستوى الجزء العلوي أو السفلي من الجسم.

ويتمسك النادي الكتالوني باستمرار المهاجم المصري ضمن صفوفه، مع وجود خطة للاستعانة به مع الفريق الرديف خلال الفترات التي لا يحصل فيها على دقائق كافية مع الفريق الأول، بهدف الحفاظ على جاهزيته ومنحه فرصة مستمرة للمشاركة والتطور.

كما أشارت الصحيفة إلى أن مشاركة حمزة عبد الكريم مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم ساعدته على اكتساب خبرات تنافسية بصورة أسرع، وهو ما عزز قناعة هانز فليك بقدرته على التعامل مع أجواء كرة القدم الاحترافية، مع استمرار حاجة اللاعب، البالغ من العمر 18 عامًا، إلى مزيد من التطور.

ومن المنتظر أن يعتمد برشلونة على مشاركات حمزة مع الفريق الرديف عندما تقل فرص ظهوره مع الفريق الأول، باعتبارها وسيلة للحفاظ على جاهزيته ومنحه المزيد من الخبرات.

وفي سياق آخر، يدرس برشلونة تجديد عقد حمزة عبد الكريم خلال الفترة المقبلة، بعد فترة قصيرة من انضمامه بصورة نهائية إلى النادي عقب خوضه تجربة إعارة استمرت 6 أشهر.

وتتضمن خطة النادي الكتالوني تحسين راتب اللاعب بما يتناسب مع مكانته داخل الفريق، إلى جانب زيادة قيمة الشرط الجزائي في عقده، والذي يبلغ حاليًا 15 مليون يورو، في محاولة لتحصينه من اهتمام الأندية الأخرى بخدماته.