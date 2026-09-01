زيلينسكي: سبتمبر يشهد «تغييرات كبيرة» في مسار الحرب مع روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، إن شهر سبتمبر قد يشهد تطورات كبيرة في مسار الحرب مع روسيا، في وقت تتواصل فيه الهجمات المتبادلة بالتزامن مع تحركات دبلوماسية لدفع جهود السلام.

وأوضح زيلينسكي أنه أجرى اتصالاً وصفه بـ«المفصل والبناء» مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مشيراً إلى أن الجانبين يعملان على تحديد موعد لزيارة المبعوثين إلى أوكرانيا، بهدف دعم المساعي الرامية إلى إنهاء الحرب.

وأضاف، في منشور عبر تطبيق «تليغرام»، أنه أطلع المبعوثين على آخر التطورات الميدانية والهجمات الجوية الروسية، قائلاً: «سنرى ما سيتمكن ممثلا الرئيس الأميركي من تحقيقه. قد يحمل شهر سبتمبر الكثير من التغييرات، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا لحماية الناس بالتعاون مع شركائنا».

وأكد الرئيس الأوكراني أن التقدم الروسي الأخير على الأرض كان محدوداً، لكنه تحقق مقابل خسائر كبيرة في صفوف القوات الروسية.

موجة هجمات روسية تضرب كييف

وتزامنت تصريحات زيلينسكي مع استمرار موجة من الهجمات الجوية الروسية على العاصمة كييف والمناطق المحيطة بها لليوم الخامس على التوالي، ما أدى إلى اضطراب الحياة اليومية لملايين السكان، في ظل تواصل صفارات الإنذار لفترات طويلة.

وقالت السلطات الأوكرانية إن أسراباً من الطائرات المسيّرة، يعمل عدد كبير منها بمحركات نفاثة، استهدفت كييف وضواحيها خلال الأيام الماضية، ما أسفر عن سقوط قتلى وإلحاق أضرار واسعة بالمنازل والمنشآت والمستودعات.

وكان زيلينسكي قد أعلن، الأحد، أن روسيا أطلقت خلال أربعة أيام نحو 1500 طائرة مسيّرة، مشيراً إلى أن أكثر من نصفها مزود بمحركات نفاثة، ومتهماً موسكو بالسعي إلى إرهاق السكان الأوكرانيين واستنزاف قدراتهم وإضعاف معنوياتهم.

تصعيد متبادل ضد البنية التحتية

وفي الأسابيع الأخيرة، صعّدت روسيا وأوكرانيا هجماتهما على البنية التحتية والمنشآت الاقتصادية لدى الطرف الآخر.

واستهدفت القوات الروسية مستودعات تابعة لسلاسل متاجر كبرى، ومراكز لوجستية وشركات بريد داخل أوكرانيا، بينما واصلت القوات الأوكرانية تنفيذ هجمات على منشآت وبنى تحتية داخل الأراضي الروسية.

وتأتي موجة التصعيد الأخيرة في الوقت الذي تكثف فيه كييف جهودها لتعزيز منظومتها للدفاع الجوي في مواجهة تزايد الهجمات الروسية، بالتزامن مع استمرار الاتصالات والتحركات الدبلوماسية بحثاً عن مسار يمكن أن يقود إلى تسوية للحرب المستمرة منذ أكثر من أربعة أعوام.