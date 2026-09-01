قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تسمم مفاجئ.. أضا يكشف سبب غياب أحمد فتوح عن الزمالك أمام بتروجت
مطاردة مرعبة على طريق السويس.. سقوط المتهم بمحاولة إيقاف سيارة الإعلامية ماهيتاب حسيب
الرئيس الصيني: إطلاق مسيرة جديدة للعلاقات المصرية الصينية بعد 70 عاماً من التعاون
بمشاركة حمزة عبد الكريم.. برشلونة يكتسح رايو فاليكانو بخماسية بالدوري الإسباني
أكسيوس: واشنطن تدرس شن ضربات محدودة ضد إيران في مضيق هرمز
زيلينسكي: سبتمبر يشهد «تغييرات كبيرة» في مسار الحرب مع روسيا
الحرارة تصل 41 درجة.. تفاصيل طقس الثلاثاء 1 سبتمبر 2026
حكم النوم على جنابة.. هل يجوز النوم قبل الاغتسال؟| الإفتاء توضح
لن نتهاون مع أي تجاوز.. جامعة بدر بالقاهرة تحيل واقعة حفل التخرج للتحقيق
مجلس الأمن يقر بارتكاب الدعم السريع جرائم مروعة في دارفور
بدل فاقد للشهادة الدراسية 2026.. الأوراق وخطوات الاستخراج
حمزة عبد الكريم يسجل ظهوره الرسمي الأول مع برشلونة أمام رايو فاليكانو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيلينسكي: سبتمبر يشهد «تغييرات كبيرة» في مسار الحرب مع روسيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
أمنية رشاد الجلوي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، إن شهر سبتمبر  قد يشهد تطورات كبيرة في مسار الحرب مع روسيا، في وقت تتواصل فيه الهجمات المتبادلة بالتزامن مع تحركات دبلوماسية لدفع جهود السلام.

وأوضح زيلينسكي أنه أجرى اتصالاً وصفه بـ«المفصل والبناء» مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مشيراً إلى أن الجانبين يعملان على تحديد موعد لزيارة المبعوثين إلى أوكرانيا، بهدف دعم المساعي الرامية إلى إنهاء الحرب.

وأضاف، في منشور عبر تطبيق «تليغرام»، أنه أطلع المبعوثين على آخر التطورات الميدانية والهجمات الجوية الروسية، قائلاً: «سنرى ما سيتمكن ممثلا الرئيس الأميركي من تحقيقه. قد يحمل شهر سبتمبر الكثير من التغييرات، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا لحماية الناس بالتعاون مع شركائنا».

وأكد الرئيس الأوكراني أن التقدم الروسي الأخير على الأرض كان محدوداً، لكنه تحقق مقابل خسائر كبيرة في صفوف القوات الروسية.

موجة هجمات روسية تضرب كييف

وتزامنت تصريحات زيلينسكي مع استمرار موجة من الهجمات الجوية الروسية على العاصمة كييف والمناطق المحيطة بها لليوم الخامس على التوالي، ما أدى إلى اضطراب الحياة اليومية لملايين السكان، في ظل تواصل صفارات الإنذار لفترات طويلة.

وقالت السلطات الأوكرانية إن أسراباً من الطائرات المسيّرة، يعمل عدد كبير منها بمحركات نفاثة، استهدفت كييف وضواحيها خلال الأيام الماضية، ما أسفر عن سقوط قتلى وإلحاق أضرار واسعة بالمنازل والمنشآت والمستودعات.

وكان زيلينسكي قد أعلن، الأحد، أن روسيا أطلقت خلال أربعة أيام نحو 1500 طائرة مسيّرة، مشيراً إلى أن أكثر من نصفها مزود بمحركات نفاثة، ومتهماً موسكو بالسعي إلى إرهاق السكان الأوكرانيين واستنزاف قدراتهم وإضعاف معنوياتهم.

تصعيد متبادل ضد البنية التحتية

وفي الأسابيع الأخيرة، صعّدت روسيا وأوكرانيا هجماتهما على البنية التحتية والمنشآت الاقتصادية لدى الطرف الآخر.

واستهدفت القوات الروسية مستودعات تابعة لسلاسل متاجر كبرى، ومراكز لوجستية وشركات بريد داخل أوكرانيا، بينما واصلت القوات الأوكرانية تنفيذ هجمات على منشآت وبنى تحتية داخل الأراضي الروسية.

وتأتي موجة التصعيد الأخيرة في الوقت الذي تكثف فيه كييف جهودها لتعزيز منظومتها للدفاع الجوي في مواجهة تزايد الهجمات الروسية، بالتزامن مع استمرار الاتصالات والتحركات الدبلوماسية بحثاً عن مسار يمكن أن يقود إلى تسوية للحرب المستمرة منذ أكثر من أربعة أعوام.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحرب الروسية الأوكرانية روسيا أوكرانيا القوات الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني برقم الجلوس .. ترقبوها هنا

موعد نهاية الصيف

انخفاض درجات الحرارة.. موعد انتهاء الصيف 2026 رسمياً

حمزة عبد الكريم

برشلونة يحسم موقفه من حمزة عبد الكريم .. مفاجأة بشأن الإعارة وتجديد العقد

والد الطفلة جهاد شعبان عبد الرحمن

والد الطفلة «جهاد» بعد إحالة المتهم الأول للمفتي: بنتي ماتت صايمة

طارق يحيى

ذيعوا التسجيل .. طارق يحيى يفجر مفاجأة بشأن محمد معروف ووائل جمعة

المتهم

بعد تصرّف مفاجئ من الأم | قرار عاجل بشأن المتهم بالتعدى على والدته بالإسكندرية

بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. استشاري قلب يكشف علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها

بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

يوم 10 سبتمبر 2026 رسميًا | إعلان مهم من الحكومة لجميع المواطنين

ترشيحاتنا

مصر والصين

كيف تعزز زيارة الرئيس الصيني لمصر العلاقات بين البلدين؟.. طارق البرديسي يوضح

مضيق هرمز

من مضيق هرمز إلى القواعد الأمريكية.. كيف تتطور المواجهة الأمريكية مع إيران؟

السبلايز

الغرفة التجارية بالجيزة: مصانع مصرية توفر حقائب مدرسية بجودة وأسعار اقتصادية

بالصور

أسعار رينو ميجان موديل 2023 المستعملة في مصر

رينو ميجان
رينو ميجان
رينو ميجان

البلاستيك الأسود يسيطر على سيارات الـSUV.. موضة تصميم أم حماية عملية؟

كسوة الهيكل
كسوة الهيكل
كسوة الهيكل

اسعار شيفروليه لانوس موديل 2019 المستعملة في مصر

شيفروليه لانوس
شيفروليه لانوس
شيفروليه لانوس

بعد وفاة محمد التاجي.. استشاري قلب يكشف متى تتحول مضاعفات الجراحة إلى خطر

بعد وفاة محمد التاجي.. استشاري قلب يكشف متى تتحول مضاعفات الجراحة إلى خطر على القلب ومن الأكثر عرضة
بعد وفاة محمد التاجي.. استشاري قلب يكشف متى تتحول مضاعفات الجراحة إلى خطر على القلب ومن الأكثر عرضة
بعد وفاة محمد التاجي.. استشاري قلب يكشف متى تتحول مضاعفات الجراحة إلى خطر على القلب ومن الأكثر عرضة

فيديو

احمد علي الحجار مع تقى الجيزاوي

أحمد علي الحجار يكشف أسرار عائلته: كل إخواتي موهوبين.. ومش هبقى نسخة من والدي | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد - استاذ مشارك إدارة الأعمال- كليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب : حين يصبح الذكاء الاصطناعي بائعًا .. هل نثق في آلة تعرف ماذا نريد؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب : تكنولوجيا الملايين لجمع الملاليم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

المزيد