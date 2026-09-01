قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي في مقال لـ الأهرام عن زيارة نظيره الصيني: معًا من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا للشعبين
صحيفة فرنسية: الولايات المتحدة تحدّث قاعدة مورون الجوية في إسبانيا لاستقبال قاذفات B-52
بالخطوات.. الاستعلام عن الأحكام الجنائية بالرقم القومي من البيت
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء .. وهذا سعر عيار 21 الآن
مواصفات إكسيد ES موديل 2026.. كم يبلغ سعرها؟
ترامب: نواصل ضرب إيران بقوة.. ولن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي
رغم تألق محمد صلاح.. طرابزون يخسر أمام آميد سبور بهدفين في الدوري التركي
المدير الفني للزمالك: أعتذر للجماهير عن الأداء أمام السويس بتروجيت.. لكن حققنا الأهم
تويوتا تستعد لإطلاق الأيقونة لاند كروزر 2027 هايبرد
أرسنال يفوز على أستون فيلا بهدف في الدوري الإنجليزي
أمي عايزة تتجوز| اعترافات متهم في واقعة الاعتداء وشقيقه على والدتهما بالسيدة زينب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صحيفة فرنسية: الولايات المتحدة تحدّث قاعدة مورون الجوية في إسبانيا لاستقبال قاذفات B-52

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
أمنية رشاد الجلوي

استعرضت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية في تقرير لها خطة الولايات المتحدة لتحديث وتطوير قاعدة مورون الجوية في إسبانيا، بهدف تعزيز قدرتها على استضافة القاذفات الاستراتيجية الأميركية من طراز B-52، في خطوة تأتي رغم التوترات السياسية الأخيرة بين واشنطن ومدريد.

وأوضحت الصحيفة أن المشروع يتضمن إنشاء منطقة جديدة لوقوف الطائرات داخل القاعدة، بما يتيح استيعاب 9 قاذفات B-52 إضافية عندما تكون غير محملة بالذخائر، بينما يمكن للمنطقة استيعاب 3 قاذفات فقط في حال كانت محملة بالذخائر.

وبحسب التقرير، تتراوح التكلفة التقديرية للمشروع بين 25 و100 مليون دولار، فيما يُتوقع أن تستغرق أعمال التنفيذ نحو 1038 يوماً منذ صدور أمر بدء المشروع.

وتشمل أعمال التطوير كذلك إنشاء 10 منشآت جديدة للوقود، ونقل مجمع لتخزين معدات الهندسة المدنية، فضلاً عن توسيع طرق الوصول داخل القاعدة، بما يعزز جاهزيتها لاستقبال وتشغيل القاذفات الأميركية.

وأشارت «لو باريزيان» إلى أن أهمية المشروع تبرز في ظل الخلافات الأخيرة بين واشنطن ومدريد، خصوصاً بعد رفض إسبانيا السماح باستخدام قاعدة مورون لتنفيذ ضربات مباشرة ضد إيران خلال العملية الأميركية «Epic Fury»، وهو الموقف الذي أثار انتقادات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

وبحسب الصحيفة، فإن خطة تحديث قاعدة مورون تعكس في الوقت نفسه استمرار اعتماد الولايات المتحدة على المنشأة الإسبانية باعتبارها موقعاً مهماً للعمليات والتدريبات العسكرية الأميركية في أوروبا.

صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية الولايات المتحدة الامريكية قاعدة مورون الجوية إسبانيا قاذفات B 52 رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني برقم الجلوس .. ترقبوها هنا

اسعار السلع

توجيه رئاسي عاجل.. أسعار السلع الجديدة بدءاً من 10 سبتمبر

سيف أبو النجا فى جنازة ابنته ياسمين

أحدث ظهور للفنان سيف أبو النجا بجنازة ابنته متكئا على عكاز

الحكم محمد معروف

رد فعل مفاجئ من محمد معروف على واقعة مباراة الأهلي وزد

موعد نهاية الصيف

انخفاض درجات الحرارة.. موعد انتهاء الصيف 2026 رسمياً

حمزة عبد الكريم

برشلونة يحسم موقفه من حمزة عبد الكريم .. مفاجأة بشأن الإعارة وتجديد العقد

محمد معروف ووائل جمعة

فيفا يبرئ معروف.. القصة الكاملة لـ 12 دقيقة أثارت أزمة بين الحكام وابن المعلم

والد الطفلة جهاد شعبان عبد الرحمن

والد الطفلة «جهاد» بعد إحالة المتهم الأول للمفتي: بنتي ماتت صايمة

ترشيحاتنا

اتمام زفاف 15 عروسة

الأورمان تعلن إتمام زواج 15عروسة يتيمة من غير القادرات بالمنيا خلال شهر أغسطس

المخلفات

رفع 725 طنًا من بؤر المخلفات والتراكمات في يوم واحد بمراكز ومدن الغربية

نائب محافظ المنيا خلال الجوله

في زيارة ميدانية.. نائب محافظ المنيا يلتقي مساعد وزير الأوقاف لبحث تطوير منطقة البهنسا الأثرية

بالصور

البلاستيك الأسود يسيطر على سيارات الـSUV.. موضة تصميم أم حماية عملية؟

كسوة الهيكل
كسوة الهيكل
كسوة الهيكل

اسعار شيفروليه لانوس موديل 2019 المستعملة في مصر

شيفروليه لانوس
شيفروليه لانوس
شيفروليه لانوس

بعد وفاة محمد التاجي.. استشاري قلب يكشف متى تتحول مضاعفات الجراحة إلى خطر

بعد وفاة محمد التاجي.. استشاري قلب يكشف متى تتحول مضاعفات الجراحة إلى خطر على القلب ومن الأكثر عرضة
بعد وفاة محمد التاجي.. استشاري قلب يكشف متى تتحول مضاعفات الجراحة إلى خطر على القلب ومن الأكثر عرضة
بعد وفاة محمد التاجي.. استشاري قلب يكشف متى تتحول مضاعفات الجراحة إلى خطر على القلب ومن الأكثر عرضة

زلزال إداري يضرب فولكس فاجن.. مستقبل آلاف الوظائف على المحك

فولكسفاجن
فولكسفاجن
فولكسفاجن

فيديو

احمد علي الحجار مع تقى الجيزاوي

أحمد علي الحجار يكشف أسرار عائلته: كل إخواتي موهوبين.. ومش هبقى نسخة من والدي | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد - استاذ مشارك إدارة الأعمال- كليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب : حين يصبح الذكاء الاصطناعي بائعًا .. هل نثق في آلة تعرف ماذا نريد؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب : تكنولوجيا الملايين لجمع الملاليم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

المزيد