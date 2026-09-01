مواصفات إكسيد ES موديل 2026.. كم يبلغ سعرها؟

تأتي إكسيد ES موديل 2026 ضمن فئة السيارات السيدان متوسطة الحجم، وتطرح بمنظومة دفع كهربائية ذات مدى موسع REEV، مع تقديمها عبر فئتين مختلفتين من حيث التجهيزات والأداء ونظام الدفع.

فئة الدفع الخلفي بقوة 261 حصانًا

تعتمد الفئة الأولى من إكسيد ES 2026 على محركين ضمن منظومة الدفع، مع نظام قيادة خلفي RWD، وتصل القوة الإجمالية لهذه النسخة إلى 261 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران الإجمالي 324 نيوتن متر، وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، مع بطارية بسعة 34 كيلوواط ساعة.

إكسيد ES موديل 2026

وتستطيع الفئة الأولى قطع مسافة تصل إلى 180 كيلومترًا باستخدام الطاقة الكهربائية، بينما يصل مدى القيادة الإجمالي إلى نحو 1,300 كيلومتر عند احتساب دور منظومة المدى الموسع، وتحتاج البطارية إلى نحو 5 ساعات و30 دقيقة لإتمام عملية الشحن من 0 إلى 100 بالمئة عبر الشحن بالتيار المتردد AC.

الفئة الأعلى ومحرك بقوة 462 حصانًا

تقدم الفئة الثانية مستوى أعلى من الأداء من خلال منظومة تتكون من 3 محركات، مع نظام دفع كلي AWD، وتنتج هذه النسخة قوة إجمالية تصل إلى 462 حصانًا، إلى جانب عزم دوران يبلغ 634 نيوتن متر.

إكسيد ES موديل 2026

وتحصل النسخة الأعلى تجهيزًا على بطارية بسعة 40 كيلوواط ساعة، وتوفر مدى كهربائيًا يصل إلى 180 كيلومترًا، بينما يبلغ مدى القيادة الكلي نحو 1,200 كيلومتر.

وتستطيع السيارة التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.9 ثانية، مع اعتمادها على ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، وتتميز الفئة ذات الدفع الكلي كذلك بدعم الشحن السريع بالتيار المستمر DC، مع منظومة كهربائية تعمل بجهد 800 فولت.

ويمكن شحن البطارية من 0 إلى 100% خلال نحو 30 دقيقة باستخدام الشحن السريع، بينما يستغرق الشحن عبر التيار المتردد AC قرابة 5 ساعات و30 دقيقة للوصول إلى الشحن الكامل.

إكسيد ES موديل 2026

أبعاد إكسيد ES موديل 2026

تبلغ أبعاد إكسيد ES موديل 2026 نحو 4,945 ملليمترًا للطول، و1,978 ملليمترًا للعرض، في حين يصل الارتفاع إلى 1,485 ملليمترًا، وتعتمد السيارة على قاعدة عجلات بطول 3,000 ملليمتر، بينما يبلغ وزنها من دون ركاب نحو 2,081 كيلوجرامًا.

سعر إكسيد ES موديل 2026 في السعودية

يتراوح سعر إكسيد ES موديل 2026 في السوق السعودي بين 160,466 ريالًا و169,766 ريالًا.