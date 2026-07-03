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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات اكسيد ES موديل 2026 في السوق السعودي

اكسيد ES
اكسيد ES
صبري طلبه

تقدم علامة اكسيد مجموعة متنوعة من السيارات، منها طراز اكسيد ES موديل 2026 ضمن فئة السيارات الكهربائية ذات المدى الموسع، مع مفهوم السيدان، إلى جانب باقة كبيرة من التجهيزات.

أبعاد اكسيد ES موديل 2026

تعتمد اكسيد ES موديل 2026 على هيكل بأبعاد تعكس طبيعة السيارة كسيارة سيدان كبيرة، حيث يبلغ طولها 4,945 مم، بينما يصل العرض إلى 1,978 مم، في حين يبلغ الارتفاع 1,485 مم.

كما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 3,000 مم، ويبلغ وزن السيارة دون ركاب 2,081 كجم، مع مصابيح حادة الشكل، وإضاءة بتقنية LED، بالإضافة إلى جنوط رياضية.

 اكسيد ES موديل 2026

محرك اكسيد ES موديل 2026 REEV

تتوفر إحدى نسخ اكسيد ES موديل 2026 بمنظومة كهربائية من نوع المدى الموسع REEV، وتعتمد على محركين كهربائيين إلى جانب محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر يعمل كموسع للمدى.

وتتصل المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة مع نظام دفع خلفي للعجلات، وتولد هذه الفئة قوة إجمالية تبلغ 261 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 324 نيوتن متر.

 اكسيد ES موديل 2026

كما تأتي السيارة مزودة ببطارية سعتها 34 كيلوواط ساعة، تتيح السير لمسافة تصل إلى 180 كيلومترًا بالطاقة الكهربائية فقط، في حين يبلغ إجمالي مدى القيادة نحو 1,300 كيلومتر عند الاستفادة من منظومة المدى الموسع.

وتوفر اكسيد ES موديل 2026 إمكانية الشحن بالتيار المتردد AC، حيث تستغرق عملية شحن البطارية من 0 إلى 100% نحو 5 ساعات و30 دقيقة، كما تدعم السيارة الشحن السريع بالتيار المستمر DC بجهد 800 فولت، وهو ما يسمح برفع مستوى الشحن من 0 إلى 100% خلال حوالي 30 دقيقة.

اكسيد ES والنسخة الأعلى تجهيزًا

تطرح اكسيد أيضًا نسخة أخرى من ES موديل 2026 تعتمد على منظومة كهربائية REEV ولكن بثلاثة محركات، إلى جانب محرك 1.5 لتر تيربو المخصص لزيادة مدى القيادة.

وتستخدم هذه الفئة ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة مع نظام دفع كلي للعجلات AWD، وتصل القوة الإجمالية إلى 462 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 634 نيوتن متر، في حين تعتمد السيارة على بطارية بسعة 40 كيلوواط ساعة، مع مدى كهربائي يصل إلى 180 كيلومترًا، بينما يبلغ إجمالي مدى القيادة نحو 1,200 كيلومتر.

 اكسيد ES موديل 2026

وتأتي الفئة الأعلى من اكسيد ES موديل 2026 بقدرات عالية من ناحية التسارع حيث تنطلق من السكون 0 إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال 4.9 ثانية، تحتفظ السيارة بنفس تقنيات الشحن، سواء عبر التيار المتردد الذي يستغرق 5 ساعات و30 دقيقة للوصول إلى الشحن الكامل، أو عبر الشحن السريع بالتيار المستمر بجهد 800 فولت، والذي ينجز عملية الشحن الكامل خلال نحو 30 دقيقة.

أسعار اكسيد ES موديل 2026 في السعودية

تتوفر اكسيد ES موديل 2026 في السوق السعودي بأسعار تبدأ من 160,466 ريال، فيما يصل سعر الفئة الأعلى تجهيزًا إلى 196,766 ريال.

اكسيد اكسيد ES اكسيد ES موديل 2026 أسعار اكسيد ES أسعار اكسيد ES موديل 2026

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