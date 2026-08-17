مش هتغني تاني.. مصطفى كامل يهدد محمد رمضان: لو بيحب مصر ما يعملش كده

وجه الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، تحذيرًا شديد اللهجة إلى الفنان محمد رمضان، بسبب لقطة ظهوره وهو يغير ملابسه على المسرح خلال حفله الأخير، مؤكدًا أن تكرار الأمر قد يدفع النقابة إلى اتخاذ قرار بمنع إصدار تصاريح جديدة له لإحياء الحفلات في مصر.

وقال مصطفى كامل، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «حلوة بلادي» على قناة مودرن، إنه شعر بالانزعاج الشديد من المشهد، خاصة إذا كان قد أثار استياء الجمهور المصري، مؤكدًا أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة حال تكراره.

وأضاف نقيب المهن الموسيقية: «خدها مني وعد، ما أزعجني وأزعج الشعب المصري لقطة معينة لمحمد رمضان وهو يقوم بتغيير ملابسه على المسرح، والله لو هي أزعجت الناس فهي طعنتني في قلبي، ولكني هفضل متماسك».

وتابع: «هتواصل مع الدكتور أشرف زكي وأجيب محمد، لأننا في النقابة مرخصين لمحمد رمضان حفلات تانية، فلو تم تكرار هذا مرة أخرى، فأنا بوعد أن لا يصدر أي تصريح بالغناء لمحمد رمضان».

وأكد مصطفى كامل أنه يكنّ كل المحبة والتقدير لمحمد رمضان، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بما يليق بالجمهور المصري، قائلًا: «لو بيحبنا وبيحب مصر، هذا المنظر لا يليق أبدًا».

وتأتي تصريحات نقيب المهن الموسيقية في ظل حالة من الجدل التي أثارتها بعض مشاهد حفل محمد رمضان الأخير، ليؤكد مصطفى كامل أن النقابة قد تتخذ إجراءات حاسمة حال تكرار ما وصفه بالمشهد غير اللائق.