حقيقة رحيل ياسر إبراهيم عن الأهلي إلى العين الإماراتي في يناير

كشف مصدر مقرب من ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة ما تردد خلال الساعات الأخيرة بشأن اتفاق اللاعب على الرحيل عن القلعة الحمراء في يناير المقبل، والانتقال إلى نادي العين الإماراتي.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لبرنامج «من القاهرة» مع الإعلامي كريم رمزي على قناة «أون سبورت ماكس»، أن ما تردد بشأن اتفاق ياسر إبراهيم على الانتقال إلى العين الإماراتي غير صحيح تمامًا.

وأوضح المصدر أن ياسر إبراهيم لم يحسم موقفه بشأن مستقبله حتى الآن، مشددًا على أن اللاعب لن يتخذ أي قرار من شأنه الإضرار بمصلحة النادي الأهلي.

وأشار المصدر إلى أن ملف تجديد عقد ياسر إبراهيم مع الأهلي سيتم حسمه في وقت لاحق، لافتًا إلى أن اللاعب ينتظر تحديد النادي موعد جلسات التفاوض بشأن التجديد خلال الفترة القريبة المقبلة.

وشدد المصدر على أن الأولوية لدى ياسر إبراهيم في الوقت الحالي هي التركيز مع الأهلي، وأن الحديث عن انتقاله إلى العين الإماراتي في يناير لا أساس له من الصحة حتى الآن.