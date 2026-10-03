برمجيات خبيثة لصرف النقود .. ضبط هارب من الأكثر مطلوبين في عهد ترامب

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI إلقاء القبض على أول هارب إلكتروني على الإطلاق في قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لأكثر العشرة هاربين مطلوبين.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي “FBI”في بيان له : مع اعتقال أنيبال ألكسندر كانيلون أغويره، بلغ عدد المجرمين الأكثر مطلوبية الذين تم القبض عليهم إلى أرقام مزدوجة وهذا يمثل علامة تاريخية للهارب العاشر الذي تم القبض عليه منذ يناير 2025.

وأضاف البيان : ويُطلب كانيلون أغويره لدوره المزعوم في قيادة مخطط دولي لسرقة أجهزة الصراف الآلي لصالح "ترين دي أراجوا"، وهي منظمة إرهابية أجنبية مصنفة.

وأشار البيان إلى أن المنظمة كانت تعمل على إصابه أجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء البلاد ببرمجيات خبيثة لإجبارها على صرف النقود دون معاملات شرعية – وهي جريمة تُعرف باسم جاكبوتينغ أجهزة الصراف الآلي.

وزاد البيان قائلا : ومنذ عام 2017، تتبع مكتب التحقيقات الفيدرالي حوالي 2,500 من هذه الحوادث، حيث بلغت الخسائر المالية أكثر من 63 مليون دولار.

وأكمل البيان : لكن اليوم، نحن نزيد الجهود لسحق العصابات العابرة للقارات ودفاع الوطن من الجريمة الإلكترونية. وفرقنا الإلكترونية قد استهدفت الشبكة بأكملها للجاكبوتينج، من القادة والمطورين للبرمجيات الخبيثة إلى فرق العمل الأرضية. وبالعمل مع وزارة العدل، لقد حصلنا على تهم ضد أكثر من 120 متهماً بالجاكبوتينغ.

وختم مكتب التحقيقات الفيدرالي بيانه قائلا : والآن، مع القبض على كانيلون أجويره، قمنا بإسقاط المهندس المزعوم لهذه المنظمة الإجرامية بأكملها