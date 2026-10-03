تامر حسني يشعل الأجواء بحفل استقبال أسطوري في إحدى الجامعات

أحيا الميجا ستار تامر حسني حفل استقبال الطلاب الجدد في أحدي الجامعات وسط حضور جماهيري تاريخي غير مسبوق



فاجأ تامر حسني الآلاف من الطلاب بظهور غير متوقع، حيث لم يصعد من الكواليس، بل اخترق الجمهور من الصفوف الخلفية عبر ممر خاص تم إنشاؤه في منتصف الحفل، وسط صراخ هستيري وحماس غير مسبوق، ليصعد على خشبة المسرح مردداً أغنيته الجديدة "مولعينها" في انطلاقة استعراضية نارية أشعلت المكان.



جاء الحفل بتجهيزات لايف بمواصفات عالمية وتنظيم المنتج ياسر الحريري، وإضاءة ومؤثرات بصرية مبتكرة للعالمي وليد الحريري، وتصميم مسرح ضخم للمهندس تامر فوزي، وعروض Fireworks مبهرة للفنان أحمد عصام، ليقدم للطلاب تجربة حفل متكاملة تضاهي أكبر الحفلات العالمية.

وعلى مدار أكثر من ساعتين، أشعل تامر حسني الحفل بباقة من أغاني ألبومه الجديد "مش هتكرر" الذي تصدر قوائم الاستماع فور طرحه حصرياً عبر أنغامي، بالإضافة إلى مجموعة من أنجح أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "واحد عادي" و "هرمون السعادة" و "حلو المكان" و "هدلعني".

وفي لفتة فنية مميزة، حرص تامر حسني على تقديم فقرة نوستالجيا خاصة، قدم خلالها بصوته مجموعة من الأغاني التي قام بكتابتها وتلحينها لنجوم آخرين وحققت نجاحاً ساحقاً، منها "قوم اقف وانت بتكلمني" للنجم بهاء سلطان، و "بص بقى" للنجمة شيرين عبد الوهاب، وسط تفاعل كبير وغناء جماعي من الطلاب.

ومن أبرز المشاهد الإنسانية في الحفل، صعود طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، من أصغر معجبي تامر حسني، إلى المسرح وحرص تامر على مداعبته وإجراء حوار طريف معه أمام الجمهور، حيث اعتقد أن الطفل قد لا يعرفه، ليفاجئه الطفل بإجابات عن أسماء أبطال فيلم عمر وسلمى ومسلسل آدم، وسط ذهول وضحك تامر وحماس وتصفيق حار من آلاف الطلاب.



