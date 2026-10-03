قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد سليمان يكشف المرشح لمنصب المدير الرياضي للزمالك
تعرض ناقلة نفط خام لهجوم على بعد 4 أميال بحرية شرق سلطنة عُمان
أول تعليق أمريكي على قرار أوروبا بالإفراج عن 100 مليون برميل من النفط
ضربة قضائية جديدة لـ ترامب في ولاية تكساس .. ما الجديد ؟
سيناريو زيزو يتكرر .. أحمد سليمان يكشف موقف الزمالك من تجديد عقد فتوح
عبد الرحيم علي: عناصر "متصدقش" تلقت 3 ملايين و770 ألف دولار
وداعًا للأقراص المدمجة.. «إكس بوكس» تطلق ميزة تحويل ألعابك لنسخ رقمية للجميع
تصعيد خطير.. كوريا الشمالية تطلق صاروخا في اتجاه بحر اليابان
ضبط وكر لذبح المواشي وتزوير أختام اللحوم الحكومية في بني سويف
تامر حسني يشعل الأجواء بحفل استقبال أسطوري في إحدى الجامعات
متحدث اللجنة المصرية لإغاثة غزة : قوافل المساعدات تصل يوميًا لأهالي القطاع
نواب: توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع ضرورة لدعم الاقتصاد وتقليل الواردات.. 4 آليات عملية لتحقيق التكامل الصناعي العربي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تامر حسني يشعل الأجواء بحفل استقبال أسطوري في إحدى الجامعات

النجم تامر حسني
النجم تامر حسني
عدسة محمد زاهر   -  
أوركيد سامي

أحيا الميجا ستار تامر حسني حفل استقبال الطلاب الجدد في أحدي الجامعات  وسط حضور جماهيري تاريخي غير مسبوق 


فاجأ تامر حسني الآلاف من الطلاب بظهور غير متوقع، حيث لم يصعد من الكواليس، بل اخترق الجمهور من الصفوف الخلفية عبر ممر خاص تم إنشاؤه في منتصف الحفل، وسط صراخ هستيري وحماس غير مسبوق، ليصعد على خشبة المسرح مردداً أغنيته الجديدة "مولعينها" في انطلاقة استعراضية نارية أشعلت المكان.


جاء الحفل بتجهيزات لايف بمواصفات عالمية وتنظيم المنتج ياسر الحريري، وإضاءة ومؤثرات بصرية مبتكرة للعالمي وليد الحريري، وتصميم مسرح ضخم للمهندس تامر فوزي، وعروض Fireworks مبهرة للفنان أحمد عصام، ليقدم للطلاب تجربة حفل متكاملة تضاهي أكبر الحفلات العالمية.

وعلى مدار أكثر من ساعتين، أشعل تامر حسني الحفل بباقة من أغاني ألبومه الجديد "مش هتكرر" الذي تصدر قوائم الاستماع فور طرحه حصرياً عبر أنغامي، بالإضافة إلى مجموعة من أنجح أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "واحد عادي" و "هرمون السعادة" و "حلو المكان" و "هدلعني".

وفي لفتة فنية مميزة، حرص تامر حسني على تقديم فقرة نوستالجيا خاصة، قدم خلالها بصوته مجموعة من الأغاني التي قام بكتابتها وتلحينها لنجوم آخرين وحققت نجاحاً ساحقاً، منها "قوم اقف وانت بتكلمني" للنجم بهاء سلطان، و "بص بقى" للنجمة شيرين عبد الوهاب، وسط تفاعل كبير وغناء جماعي من الطلاب.

ومن أبرز المشاهد الإنسانية في الحفل، صعود طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، من أصغر معجبي تامر حسني، إلى المسرح وحرص تامر على مداعبته وإجراء حوار طريف معه أمام الجمهور، حيث اعتقد أن الطفل قد لا يعرفه، ليفاجئه الطفل بإجابات عن أسماء أبطال فيلم عمر وسلمى ومسلسل آدم، وسط ذهول وضحك تامر وحماس وتصفيق حار من آلاف الطلاب.


النجم تامر حسني اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة

تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي يوم جمعة.. رجع ساعتك إلى 11:00 بدلا من 12:00

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

إنستاباي

حدود التحويل من إنستاباي 2026

التوقيت الشتوي

التوقيت الشتوي 2026.. موعد تغيير الساعة وعقوبات مخالفة مواعيد غلق المحال

فلاي دبي

تقرير عبري: تفاصيل مثيرة بشأن مساعد طائرة فلاي دبي

بن غفير

وجبة أسير فلسطيني.. بن غفير يسافر لمدة 3 ساعات إلى سجن كتسيعوت بسبب 8 حبات زيتون

بريطانيا والإمارات

الإمارات تهدد بريطانيا بسبب نادي مانشستر سيتي .. ما أسباب الأزمة؟

معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية

حالة طبية نادرة.. استخراج كتلة «جنين داخل جنين» من معدة طفلة بمعهد الكبد القومي بالمنوفية

ترشيحاتنا

مسابقة «صوت بلال»

نادي الزهور ينظم مسابقة صوت بلال لترتيل القرآن الكريم ويحتفي بالفائزين

بلجيكا

بلجيكا تهزم تركيا 3-0 في دوري الأمم الأوروبية

صورة من اللقاء

التعادل الإيجابي يحسم مواجهة فرنسا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

بالصور

بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بخفقان في القلب أحيانًا؟

بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بالخفقان أحيانًا؟
بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بالخفقان أحيانًا؟
بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بالخفقان أحيانًا؟

قبل ما تشتري عربية مستعملة.. 7 علامات تكشف إنها كانت غارقة

قبل شراء سيارة مستعملة.. 7 علامات خطيرة تكشف إنها كانت غارقة
قبل شراء سيارة مستعملة.. 7 علامات خطيرة تكشف إنها كانت غارقة
قبل شراء سيارة مستعملة.. 7 علامات خطيرة تكشف إنها كانت غارقة

برج العذراء حظك اليوم السبت 3 أكتوبر 2026.. لا تبحث عن الكمال

برج العذراء حظك اليوم السبت 3 أكتوبر 2026
برج العذراء حظك اليوم السبت 3 أكتوبر 2026
برج العذراء حظك اليوم السبت 3 أكتوبر 2026

حظك اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 وتوقعات الأبراج على مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد