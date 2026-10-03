أول تعليق أمريكي على قرار أوروبا بالإفراج عن 100 مليون برميل من النفط

أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن قرار الدول الأوروبية بالإفراج عن 100 مليون برميل من النفط تتألف غالبيتها من الديزل سيعود بفوائد هائلة على المزارعين وسائقي الشاحنات والعاملين في قطاع البناء في الولايات المتحدة.

ووجه وزير الطاقة الأمريكي الشكر للرئيس ترامب قائلا : شكراً للرئيس ترامب على مواصلته وضع العمال الأمريكيين في مقدمة الأولويات.

وتخطط مجموعة السبع لإطلاق 100 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة على مدى أربعة أشهر بعد ضغط من إدارة ترامب.

وقد هددت الولايات المتحدة بتقييد صادرات الديزل، التي أصبحت مصدرًا متزايد الأهمية للتوريد في أوروبا.

وستقوم أعضاء مجموعة السبع وشركاؤها أيضًا بإطلاق "مُسبق وكبير" للديزل خلال 20 يومًا من خلال إطلاق منسق من وكالة الطاقة الدولية، وفقًا لبيان مجموعة السبع.