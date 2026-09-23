وزير الطاقة الأمريكي يلوح بخروج واشنطن من وكالة الطاقة الدولية بسبب خلافات المناخ

قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة قد تدرس الانسحاب من وكالة الطاقة الدولية إذا لم يتحقق توافق بشأن قضايا المناخ، مؤكدًا أن الخيار المفضل لديه هو إصلاح الوكالة.

وأضاف "رايت"، في فعالية نظمتها "وول ستريت جورنال" في نيويورك ، أن واشنطن تريد أن تركز الوكالة على مهمتها الأساسية بدلًا من سيناريوهات تحظى بشعبية سياسية.

وتقدّم الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرًا لها، أبحاثًا وبيانات للحكومات الصناعية منذ اكثر من خمسين عاما لدعم سياسات امن الطاقة والامدادات والاستثمار، وتساهم الولايات المتحدة بنحو ربع تمويلها. وخلال السنوات الاخيرة وسعت الوكالة نطاق عملها ليشمل الطاقة النظيفة مع سعي الدول الاعضاء لتحقيق أهداف اتفاق باريس وتقليل الاعتماد على الوقود الاحفوري.

لكن إدارة ترامب وصناعة النفط انتقدتا تركيز الوكالة على المناخ، وطالبتا بالعودة إلى التركيز على النفط والغاز والفحم.

وقال "رايت" إن الإصلاح يجب أن يُعيد الوكالة إلى مهمتها الأصلية وأن ينفذ ذلك بشكل مدروس.

وأوضح رايت أن الخلافات داخل وكالة الطاقة الدولية تعكس انقسامًا أوسع بين الدول الصناعية حول كيفية تحقيق امن الطاقة مع الالتزام في الوقت نفسه بأهداف المناخ.

وقال إن التركيز المفرط على سيناريوهات خفض الانبعاثات قد يحد من قدرة الوكالة على تقديم تقييمات دقيقة لإمدادات النفط والغاز والفحم، وهي قطاعات يرى أنها لا تزال أساسية للاقتصاد العالمي.

وأضاف أن الولايات المتحدة، بصفتها أكبر ممول للوكالة، تريد ضمان ان تكون توصياتها واقعية وقابلة للتنفيذ، خصوصا في ظل الاضطرابات التي تشهدها اسواق الطاقة بسبب النزاعات الجيوسياسية وارتفاع الطلب العالمي.