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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قطع المياه عن عدة مناطق بقنا لمدة 6 ساعات

بيان مياه قنا
بيان مياه قنا
يوسف رجب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، قطع المياه عن المناطق الواقعة غرب السكة الحديد بمدينة قنا، غداً الخميس الموافق ٢٤/ ٩ /٢٠٢٦ للانتهاء من أعمال إصلاح كسر  بخط طرد صرف صحى.

وأوضح بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، بأنه نظراً لتنفيذ أعمال إصلاح كسر بخط طرد محطة صرف صحي مدينة العمال الرئيسية وما تتطلبه الأعمال من إجراءات فنية فإنه سوف يتم قطع المياه عن المناطق الواقعة غرب السكة الحديد بمدينة قنا.


 وأشار بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، إلى أن قطع المياه سوف يبدأ الساعة الحادية عشرة مساءاً يوم الخميس وحتى الساعة الخامسة من صباح الجمعة، ومن المتوقع خلال فترة تنفيذ الأعمال ضعف وانقطاع المياه بالمناطق الواقعة غرب السكة الحديد بمدينة قنا.
 

وأضافت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، بأن قطع المياه يأتي كإجراء احترازي وضروري لتخفيف الضغوط والتصرفات على شبكات الصرف الصحي خلال فترة تنفيذ أعمال إصلاح خط الطرد وذلك تجنباً لحدوث أي طفوحات أو تجمعات لمياه الصرف الصحي بالشوارع والحفاظ على سلامة واستقرار منظومة الصرف الصحي بالمنطقة.



إعادة ضخ المياه

وأكد بيان شركة المياه، بأن أعمال الإصلاح تأتي فى إطار سرعة التعامل مع العطل والحفاظ على انتظام خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وسيتم إعادة ضخ المياه وانتظام الخدمة فور الانتهاء من الأعمال.

 

وأهابت شركة مياه قنا الشركة، المواطنين بالمناطق المتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه قبل بدء فترة الأعمال، مع تحديد الأرقام المرفقة للاستفسار والشكاوى وتتضمن: الخط الساخن 125 أو الأرقام: 01275117991 / 01012646976

 

قنا شركة مياه الشرب غرب السكة الحديد فصل المياه خط طرد صرف صحى أخبار قنا

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