100 عملية جراحية.. مستشفى قنا العام ينهى قوائم انتظار اللوز واللحمية

قال الدكتور محمد حسن طايع، مدير مستشفى قنا العام، إن المستشفى نجح في الانتهاء من قوائم انتظار عمليات اللوز واللحمية، وإجراء 100 عملية جراحية بنجاح، وذلك من خلال فريق طبي وتمريضي وفني وإداري متكامل، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة ومكافحة العدوى.

وأشار مدير مستشفى قنا العام، إلى توجيهات محافظ قنا، وحرصه المستمر على توفير الدعم الكامل للمنظومة الصحية بالتنسيق مع الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وتذليل كافة العقبات أمام تقديم خدمات علاجية متميزة للمواطنين، مؤكدًا أن هذا الدعم المتواصل يمثل حافزًا أساسيًا لتحقيق المزيد من الإنجازات الطبية وتقديم خدمات تليق بأبناء المحافظة.

كما وجه طايع، الشكر للدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، ولجميع الكوادر الطبية وعلى رأسهم الدكتور هاني جيد، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة، وأطباء القسم، والدكتور الحسن مبارك، استشاري التخدير ورئيس قسم العمليات، وجميع أطباء التخدير.

وتابع مدير مستشفى قنا العام، بالإضافة إلى هيئة التمريض بقسم العمليات وقسم الجراحة، وجميع مشرفي الأقسام، وعلى رأسهم مصطفى الدسوقي، رئيس التمريض، وفريق التعقيم، وجميع الإداريين والعمال، الذين ساهموا في تحقيق المستهدف وإنهاء قوائم الانتظار وإجراء 100 عملية للوز واللحمية.

إنهاء قوائم الانتظار

من جانبه أشاد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بالجهد المبذول في مستشفى قنا العام وسرعة إنهاء قوائم الانتظار الخاصة بعمليات اللوز واللحمية بالمستشفيات، مؤكدًا أن ذلك يأتي انطلاقًا من الحرص الدائم والتنسيق مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، للعمل على تقديم أفضل رعاية صحية وطبية للمرضى والتخفيف عن كاهلهم وذويهم بكفاءة عالية.

