قبل بيعها بالأسواق.. الداخلية تداهم مصنع لإنتاج زيوت السيارات المغشوشة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط القائمين على إدارة مصنع "غير مرخص" لتعبئة زيوت السيارات كائن بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة .

وضبط بحوزتهم (8000 لتر زيوت سيارات معبأة داخل خزانات - 208 لتر زيت هيدروليك معبأة داخل جراكن - 75 كيلو جرام مواد خام معبأة داخل شكائر - 48 لتر زيوت سيارات مصنعة معبأة داخل عبوات مدون عليها علامة تجارية مغشوشة ومقلدة جميعها "مجهولة المصدر" - خط انتاج - 1200 عبوة فارغة مدون عليها ذات العلامة التجارية المغشوشة والمقلدة "مستلزمات تعبئة") تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





