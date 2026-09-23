مهيب عبدالهادي يحسم حقيقة عرض طرابزون لمحمد هاني: صلاح لا يتدخل في هذه الأمور

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي حقيقة ما تردد خلال الفترة الأخيرة بشأن وجود عرض من نادي طرابزون سبور التركي للتعاقد مع محمد هاني، لاعب الأهلي، بدعم من محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر.

وقال مهيب عبدالهادي، خلال برنامجه "اللعيب" المذاع عبر قناة MBC مصر، إن ما تردد بشأن تدخل محمد صلاح لإحضار عرض لمحمد هاني من طرابزون سبور لا أساس له من الصحة.

وأوضح مهيب: "بالنسبة للكلام اللي تم تداوله إن محمد هاني عنده عرض من طرابزون، وإن محمد صلاح هو اللي جاب له العرض ده، كلام طبعًا عاري تمامًا من الصحة".

وأضاف أن محمد صلاح لا يتدخل في مثل هذه الأمور، مشيرًا إلى أن الحديث عن تدخله لمساعدة أحد اللاعبين في الانتقال إلى نادٍ أوروبي غير صحيح.

وتابع: "لما تسمع الكلام ده اضحك، مش عشان محمد هاني ولا علشان، لأن أصلًا محمد صلاح لا يتدخل في مثل هذه الأمور لا من قريب ولا من بعيد".

واستشهد مهيب عبدالهادي بعلاقة محمد صلاح بعدد من لاعبي منتخب مصر، موضحًا أنه لو كان يتدخل في اختيارات المنتخب أو انتقالات اللاعبين، لكان من الأولى أن يساعد أقرب أصدقائه في الانضمام إلى المنتخب.

وقال: "لو محمد صلاح بيتدخل، أقرب أصدقاء محمد صلاح، أقرب أصدقائه هو محمد الشناوي، ما كان جابه المنتخب، أقرب أصدقائه عمر جابر، ما كان جابه المنتخب".

وأشار مهيب إلى أن الأمر يختلف فيما يتعلق بحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مؤكدًا أن اختيارات المنتخب تخضع لرؤية الجهاز الفني.

وأضاف: "لو هي ماشية كده، لكن إحنا عندنا طبعًا العميد، دي قصة تانية، محدش يقدر يتكلم معاه ولا الكلام ده".

واختتم مهيب عبدالهادي تصريحاته بالتأكيد على أن ما تردد حول تدخل محمد صلاح في انتقال محمد هاني إلى طرابزون سبور غير صحيح، قائلًا: "لكن إن محمد صلاح يتدخل من أجل محمد هاني، وإن انتقاله للترك، كل ده عاري تمامًا من الصحة، لا من قريب ولا من بعيد".