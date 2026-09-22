رئيس طرابزون يحسم حقيقة عرض محمد هاني

حسم أرطغرل دوغان، رئيس نادي طرابزون سبور التركي، الجدل حول الأنباء التي ترددت خلال الأيام الماضية بشأن رغبة ناديه في التعاقد مع محمد هاني، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال دوغان، في تصريحات صحفية: «غير صحيح أن نادي طرابزون تقدم بعرض أو أننا نهتم بالتعاقد مع محمد هاني».

وكانت تقارير قد أشارت خلال الأيام الماضية إلى امتلاك محمد هاني عرضًا من نادي طرابزون سبور، الذي يلعب ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، خاصة في ظل العلاقة القوية التي تجمع الأخير بظهير الأهلي.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن النادي الأهلي لم يتلق أي عرض رسمي من طرابزون سبور لضم محمد هاني، فيما قد يكون اللاعب مرشحًا للرحيل عن القلعة الحمراء مجانًا عقب نهاية عقده مع الفريق في الصيف المقبل.

وفي الوقت نفسه، قررت إدارة الأهلي عدم اتخاذ أي خطوات جديدة في ملف تجديد عقد محمد هاني، بعدما قدم النادي عرضه الأخير للاعب خلال الأيام الماضية، في انتظار موقفه النهائي سواء بالموافقة على العرض أو رفضه.

ويتمسك الأهلي بعدم رفع عرضه المالي المقدم لمحمد هاني، تاركًا القرار في يد اللاعب بشأن مستقبله خلال الفترة المقبلة، سواء بالاستمرار مع الفريق أو الرحيل عقب نهاية عقده.