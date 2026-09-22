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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اعتماد تكاليف أعمال امتحانات الثانوية العامة والدبلومات و50% من مستحقات «معلمي سد العجز»

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ياسمين بدوي

ترأس محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، وذلك في إطار المتابعة الدورية لمستجدات العمل بالصندوق، وموقف المشروعات التي يسهم في تمويلها، وبحث عدد من الموضوعات وطلبات الدعم المعروضة على مجلس الإدارة.

وأكد الوزير أن صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية يمثل ركيزة مهمة في دعم تنفيذ أولويات الوزارة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب توجيه موارد الصندوق بصورة دقيقة نحو المشروعات ذات الأولوية والأكثر ارتباطًا بالاحتياجات الفعلية للمنظومة التعليمية.

وشدد على أهمية أن يستند تمويل المشروعات إلى سرعة تلبية الاحتياجات الملحّة للمدارس والمنشآت التعليمية، وتحقيق أثر مباشر ومستدام ينعكس على كفاءة العملية التعليمية وجودة الخدمات المقدمة للطلاب.

قرارات صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية

وخلال الاجتماع، استعرض العميد طارق الباز، مدير صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، عددًا من الموضوعات المعروضة على مجلس الإدارة، إلى جانب موقف المشروعات وطلبات الدعم والتمويل المقدمة للصندوق.

وقد شهد الاجتماع اعتماد دعم لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قيمة تكاليف أعمال الامتحانات العامة (ثانوي عام/ فني) للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.

كما تم اعتماد دعم لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قيمة 50% من مستحقات السادة المعلمين من الخارج والمعلمين المستعان بهم بالمعاش لسد العجز في هيئات التدريس.

وتمت إحاطة مجلس الإدارة باعتماد دعم للهيئة العامة للأبنية التعليمية لتوفير عدد (١٠٠) جهاز حاسب إلى مدارس محافظة شمال سيناء، وكذلك تم اعتماد دعم للهيئة العامة للأبنية التعليمية لتوصيل مرفق الصرف الصحي لمدرسة جمال حامد للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمحافظة السويس.

كما تمت إحاطة مجلس الإدارة باعتماد دعم للهيئة العامة للأبنية التعليمية لتطوير مباني المدينة الرياضية بالعريش محافظة شمال سيناء.

وتم اعتماد دعم للهيئة العامة للأبنية التعليمية لرفع كفاءة المدارس الفنية المزمع تحويلها إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية.

وكذلك تم اعتماد دعم للهيئة العامة للأبنية التعليمية لتوصيل مرفق الكهرباء لعدد (٤) مدارس بمجمع المدارس ببولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وتم أيضا اعتماد دعم للهيئة العامة للأبنية التعليمية لتوفير عدد (٥٠) ألف تخته لتجهيز الفصول الدراسية التي تم إنشاؤها.

كما تمت الموافقة على طلب الهيئة العامة للأبنية التعليمية الخاص بطلب دعم إضافي قيمة الأعمال المنفذة بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالتجمع الخامس.

وتمت الموافقة على مذكرة عرض بشأن الانتهاء من إعداد الموازنة التخطيطية للصندوق للعام المالي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧، كما تمت الموافقة على مذكرة عرض بشأن الحساب الختامي للصندوق للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.

جاء ذلك بحضور، الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب الوزير، والسيد المحاسب محمد سامى، مساعد الوزير للشؤون المالية والإدارية، والعميد أحمد نبيل رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، واللواء محمود هندى، رئيس الإدارة المركزية لتقويم الأداء بوزارة التنمية المحلية، والدكتورة منى ناصر ميلاد ممثل وزارة المالية، والأستاذ ياسر عباس، ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأمانة المجلس المتمثلة في المحاسب محمد حسين أحمد، والمحاسب محمود يونس إبراهيم بصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية المشروعات التعليمية

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