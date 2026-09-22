لضبط المخالفين.. خبير تربوي يطالب بتركيب كاميرات مراقبة بجميع مدارس مصر

طالب الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، بوضع كاميرات مراقبة في جميع المدارس الموجودة في جميع محافظات مصر، على أن يتم تشغيلها من قبل إدارات المدارس أو الإدارات التعليمية فقط.

وقال الدكتور تامر شوقي، إن وضع كاميرات مراقبة في جميع المدارس، سيكون رادعا لكل من يخرج عن القواعد واللوائح، وسيقلل من المشكلات القائمة سواء بين الطلاب وبعضهم البعض، أو بين الطلاب والمعلمين، أو المعلمين وأولياء الأمور من خلال تحديد المسؤول عن أي مخالفة ومحاسبته

كان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أصدر توجيهات مشددة لكافة المدارس على مستوى الجمهورية بتطبيق عقوبة الفصل لمدة عام دراسي كامل لأي طالب يستخدم أي أداة من أدوات التصوير لتصوير المعلم داخل المدرسة، وذلك وفقا للقرار الوزاري رقم ١٥٠ الصادر عام ٢٠٢٤ بشأن لائحة التحفيز والانضباط المدرسي.

وفي هذا الإطار، شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن يتضمن التوجيه أنه في حال استخدام الطالب أداة من أدوات التصوير لتصوير أحد المعلمين داخل حرم المدرسة بهدف الإساءة أو التنمر أو بهدف النشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يُعرض الطالب للفصل من المدرسة لمدة عام دراسي كامل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها، أن الحفاظ على هيبة وكرامة المعلم واحترامه، وتوفير بيئة تعليمية منضبطة داخل المؤسسة التعليمية، يمثلان ثوابت أساسية للعملية التعليمية.