قبل صدام أنجولا.. سلاح حسام حسن لحسم المواجهة مع منتخب مصر

حذر المحلل الفني والرياضي أحمد عصام من صعوبة مواجهة منتخب أنجولا، مؤكدًا أن المنافس يمتلك عناصر مميزة وقدرات هجومية قوية تجعله اختبارًا حقيقيًا للفراعنة، في التصفيات الأفريقية.



وقال أحمد عصام، خلال لقائه مع الإعلاميين أحمد دياب ومحمد جوهر، مقدمي برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، إن حسام حسن لا يعتمد عند اختيار قائمة المباريات على أسماء اللاعبين بقدر تركيزه على العناصر القادرة على تنفيذ تعليماته الفنية داخل الملعب، موضحًا أن الجهاز الفني يبحث دائمًا عن اللاعب الأكثر ملاءمة لطبيعة المواجهات.

وأشار عصام إلى أن منتخب أنجولا يمتلك عناصر مميزة، ويعد من المنتخبات القوية التي تجيد تنفيذ التحولات السريعة، إلى جانب امتلاكه قدرات هجومية يمكن أن تشكل خطورة على دفاع الفراعنة، مؤكدًا ضرورة التعامل مع المباراة بتركيز كبير.

وشدد أحمد عصام، على أهمية استثمار النتائج المميزة التي حققها منتخب مصر في كأس العالم، معتبرًا أن هذه النتائج يجب أن تتحول إلى دفعة قوية للفريق خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن الجماهير تنتظر المزيد من حسام حسن ولاعبي الفراعنة، سواء على مستوى الأداء أو النتائج.

