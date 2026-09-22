وزير الخارجية يؤكد ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد في المنطقة

عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد بأن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، استضاف بمقر البعثة المصرية في نيويورك، اجتماعاً للأطراف الإقليمية الأربعة بمشاركة محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، و هاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية، و الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وذلك على هامش مشاركتهم في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد عبد العاطي على ضرورة تكثيف الجهود من أجل خفض التصعيد في المنطقة، فضلاً عن أهمية ضمان حرية الملاحة الكاملة والآمنة، باعتبارها ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وأمن وسلامة حركة التجارة الدولية، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى تفاهم مستدام يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، ويجنب المنطقة المزيد من التصعيد والتوتر.