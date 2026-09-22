إلغاء 227 رحلة طيران.. رئيس الوزراء البريطاني يدعو للتحقيق في فوضى الملاحة

دعا رئيس الوزراء البريطاني آندي برنهام إلى إجراء تحقيق شامل في أحدث عطل أصاب أنظمة مراقبة حركة الملاحة الجوية في بريطانيا، بعدما أُلغيت 227 رحلة جوية على الأقل، فيما واجه آلاف المسافرين اضطرابات واسعة في حركة الطيران .

ووصف رئيس الوزراء البريطاني المشكلة بأنها "خطيرة"، بعدما تسبب عطل فني في أحد مراكز خدمات الحركة الجوية الوطنية في اسكتلندا في تأخيرات وإلغاء رحلات في أنحاء بريطانيا أمس الإثنين.

ويعد هذا ثاني عطل كبير يصيب خدمات الحركة الجوية الوطنية خلال أسبوعين، ما دفع شركة "رايان إير" إلى المطالبة باستقالة الرئيس التنفيذي للشركة مارتن رولف.

وسُجلت أكبر الاضطرابات في المطارات الواقعة في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية، ومن بينها مطارات جلاسجو وإدنبره وبلفاست الدولي. وقالت شركة "رايان إير" إن أكثر من 140 رحلة تابعة لها تأخرت أمس الاثنين، ما أثر على أكثر من 25 ألف مسافر.

وقال برنهام للصحفيين، أثناء توجهه إلى نيويورك، إن هذه الأعطال تحتاج إلى تحقيق كامل، لكنه رفض تحديد ما إذا كان ينبغي إقالة رولف من منصبه.

وردا على سؤال عما إذا كان سيقيل رئيس خدمات الحركة الجوية الوطنية، قال برنهام: "من الواضح أن هذه قضايا خطيرة، ويتعين التحقيق فيها بشكل كامل، وأعلم أن وزير النقل يتعامل مع هذه القضايا بمنتهى الجدية".

وأضاف:" أن وقوع مزيد من المشكلات اليوم يثير قلقًا أكبر، لكن في البداية، تقع مسؤولية معرفة أسباب ما حدث ولماذا تكرر العطل على عاتق وزير النقل".

من جانبه، دعا نيل ماكماهون، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "رايان إير"، مارتن رولف إلى الاستقالة، قائلًا إن رولف "أشرف على أعطال متكررة في الأنظمة، واضطرابات متكررة للمسافرين، وإخفاقات متكررة في توفير نظام فعال للنسخ الاحتياطي".

وأضاف ماكماهون: "كفى.. يجب أن يستقيل مارتن رولف اليوم".

وقالت شركة "إيزي جيت"، التي أفادت تقارير بأنها سجلت أكبر عدد من الرحلات المتضررة جراء مشكلات اليوم، إن الاضطرابات الأخيرة "تثير تساؤلات حول قدرة أنظمة خدمات الحركة الجوية الوطنية على الصمود"، مطالبة بـ"اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع تكرار هذه الأعطال".

في السياق نفسه، تساءلت شركة "ويز إير" عن مخاطر وقوع أعطال أخرى، قائلة: "أي جزء من البلاد سيكون التالي؟" و"كم عدد نقاط الضعف الخفية التي لا تزال موجودة؟!".