قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: الفقر وعدم المساواة والتحديات الشديدة تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة
كاتس يهدد حماس وإيران وأردوغان: اختطاف إسرائيلي واحد سيغيّر المشهد في غزة
فوق الـ 52 مجددا.. صعود مفاجيء في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص لمواجهة التحديات المشتركة
خلافات مالية تهدد إسرائيل.. أزمة في جيش الاحتلال بسبب نقص الصواريخ الاعتراضية
وزير الخارجية يؤكد ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد في المنطقة
الصين ترفض المطالب الأمريكية.. بكبن لـ واشنطن: عقوباتكم على إيران غير قانونية
مشهد إنسانى .. ممرض ينقذ طفل بالإنعاش القلبي بأسوان
جيش اللصوص.. جندي إسرائيلي يسرق جرارا زراعيا في جنين | شاهد
للمهندسين.. وظائف بهيئة الإسعاف 2026
سنتكوم: تحويل مسار 110 سفن تجارية لإحكام الحصار البحري على إيران
مفاجآت بشأن إيران.. زيارة خاطفة لنتنياهو إلى أمريكا دون لقاء ترامب وسط مخاوف أمنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب أيرلندا قبل مواجهة الكيان الصهيوني: نلعب ضد الإبادة الجماعية

مدرب أيرلندا
مدرب أيرلندا
إسراء أشرف

تصاعد الجدل قبل مواجهتي أيرلندا وإسرائيل في دوري الأمم الأوروبية، بعدما دخل هيمير هالجريمسون، المدير الفني للمنتخب الأيرلندي، في مواجهة كلامية مع الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، على خلفية موقفه من خوض المباراتين المرتقبتين بين المنتخبين.

وكان هالجريمسون قد أكد أن مشاركة منتخب بلاده أمام إسرائيل لا تعني تطبيع العلاقات معها، قائلًا: «نحن لا نلعب مع الإبادة الجماعية، بل نلعب ضدها. نحن نلعب ضد إسرائيل، ولسنا نلعب مع إسرائيل».

وجاءت تصريحات المدرب الأيرلندي في ظل ضغوط متزايدة داخل أيرلندا بشأن المباراتين، بعدما وقع أكثر من 160 رياضيًا أيرلنديًا رسالة مفتوحة إلى لاعبي المنتخب الأول، دعوهم خلالها إلى رفض المشاركة في مواجهتي إسرائيل ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وفي المقابل، رد الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم بحدة على تصريحات هالغريمسون، ووجه انتقادات مباشرة إلى المدير الفني عبر حسابه الرسمي، واصفًا تصريحاته بأنها تعكس «الغباء والجهل والنفاق»، مؤكدًا أن الاتحاد لا يتفق مع توصيفه للمواجهتين.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الاتحاد الإسرائيلي يدرس تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بسبب تصريحات المدرب الأيرلندي، فيما لم يصدر الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم ردًا على هجوم نظيره الإسرائيلي.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان مرتين خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، حيث تقام المباراة الأولى يوم 27 سبتمبر في مدينة ديبريسين المجرية، بينما يستضيف ملعب في باكا توبولا بصربيا المواجهة الثانية يوم 4 أكتوبر.

ونُقلت المباراتان إلى ملاعب محايدة في ظل المخاوف الأمنية والاحتجاجات المرتبطة بالمواجهتين، وسط استمرار الجدل داخل أيرلندا بشأن قرار إقامة المباراتين.

وتأتي هذه التطورات بعدما طالب أكثر من 160 رياضيًا أيرلنديًا لاعبي المنتخب بمقاطعة المباراتين، ضمن حملة تقودها مجموعة «Irish Sport for Palestine»، في الوقت الذي أكد فيه هالجريمسون أن لاعبي المنتخب سيخوضون المواجهتين رغم حالة الجدل المحيطة بهما.

أيرلندا إسرائيل الكيان الصهيوني التوقف الدولي مدرب أيرلندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الثلاثاء.. كم يصل سعر الكيلو؟

وزارة التعليم العالي

ظهرت الآن.. إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة وSTEM ومدارس النيل

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها.. الإفتاء: أمامك خياران كي لا تضيع الفريضة

جزء من الواقعة

قبل رفع الحذاء.. فيديو يرصد مشادة رئيس قسم بمعهد الكبد بالمنوفية مع ممرضة

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

زهران ممداني وترامب

ترامب يدخل معقل ممداني.. لقاء مفاجئ خلف أبواب قصر جرايسي وتعليق على مقاطعة الإعلام

الشناوي

طلب المشاركة.. الحقيقة الكاملة لأزمة حسام حسن والشناوي قبل مواجهة إيران

دينا عزت

بعد ادعاءات اقتحام منزلها.. الأجهزة الأمنية تضبط دينا عزت

ترشيحاتنا

ماكرون

ماكرون: مخزونات النفط العالمية انخفضت بأكثر من 500 مليون برميل

الطريق الدائري

الطريق الدائري من 4 لـ8 حارات.. النقل تكشف تفاصيل أكبر مشروعات التطوير

التغيرات المناخية

خبير: الزراعة الحيوية تعزز صحة التربة وتدعم مواجهة تداعيات التغيرات المناخية

بالصور

الملوخية بتطلع مسكرة أو لونها غامق؟.. 7 أخطاء

الملوخية بتطلع مسكرة أو لونها غامق؟ 7 أخطاء بتبوظها
الملوخية بتطلع مسكرة أو لونها غامق؟ 7 أخطاء بتبوظها
الملوخية بتطلع مسكرة أو لونها غامق؟ 7 أخطاء بتبوظها

فوائد الكركديه الصحية وأبرز مخاطرها

فوائد الكركديه الصحية وأبرز مخاطرها
فوائد الكركديه الصحية وأبرز مخاطرها
فوائد الكركديه الصحية وأبرز مخاطرها

هل تليف الرئة خطير؟ استشاري صدر يكشف متى تصبح الحالة مقلقة

هل تليف الرئة خطير؟ استشاري صدر يكشف متى تصبح الحالة مقلقة
هل تليف الرئة خطير؟ استشاري صدر يكشف متى تصبح الحالة مقلقة
هل تليف الرئة خطير؟ استشاري صدر يكشف متى تصبح الحالة مقلقة

عائشة بن أحمد بإطلالات صيفية مميزة

عائشة بن أحمد بإطلالات صيفية مميزة
عائشة بن أحمد بإطلالات صيفية مميزة
عائشة بن أحمد بإطلالات صيفية مميزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد