مدرب أيرلندا قبل مواجهة الكيان الصهيوني: نلعب ضد الإبادة الجماعية

تصاعد الجدل قبل مواجهتي أيرلندا وإسرائيل في دوري الأمم الأوروبية، بعدما دخل هيمير هالجريمسون، المدير الفني للمنتخب الأيرلندي، في مواجهة كلامية مع الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، على خلفية موقفه من خوض المباراتين المرتقبتين بين المنتخبين.

وكان هالجريمسون قد أكد أن مشاركة منتخب بلاده أمام إسرائيل لا تعني تطبيع العلاقات معها، قائلًا: «نحن لا نلعب مع الإبادة الجماعية، بل نلعب ضدها. نحن نلعب ضد إسرائيل، ولسنا نلعب مع إسرائيل».

وجاءت تصريحات المدرب الأيرلندي في ظل ضغوط متزايدة داخل أيرلندا بشأن المباراتين، بعدما وقع أكثر من 160 رياضيًا أيرلنديًا رسالة مفتوحة إلى لاعبي المنتخب الأول، دعوهم خلالها إلى رفض المشاركة في مواجهتي إسرائيل ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وفي المقابل، رد الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم بحدة على تصريحات هالغريمسون، ووجه انتقادات مباشرة إلى المدير الفني عبر حسابه الرسمي، واصفًا تصريحاته بأنها تعكس «الغباء والجهل والنفاق»، مؤكدًا أن الاتحاد لا يتفق مع توصيفه للمواجهتين.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الاتحاد الإسرائيلي يدرس تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بسبب تصريحات المدرب الأيرلندي، فيما لم يصدر الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم ردًا على هجوم نظيره الإسرائيلي.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان مرتين خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، حيث تقام المباراة الأولى يوم 27 سبتمبر في مدينة ديبريسين المجرية، بينما يستضيف ملعب في باكا توبولا بصربيا المواجهة الثانية يوم 4 أكتوبر.

ونُقلت المباراتان إلى ملاعب محايدة في ظل المخاوف الأمنية والاحتجاجات المرتبطة بالمواجهتين، وسط استمرار الجدل داخل أيرلندا بشأن قرار إقامة المباراتين.

وتأتي هذه التطورات بعدما طالب أكثر من 160 رياضيًا أيرلنديًا لاعبي المنتخب بمقاطعة المباراتين، ضمن حملة تقودها مجموعة «Irish Sport for Palestine»، في الوقت الذي أكد فيه هالجريمسون أن لاعبي المنتخب سيخوضون المواجهتين رغم حالة الجدل المحيطة بهما.