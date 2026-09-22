الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة زد في كأس عاصمة مصر

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى التدريبات اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون، استعدادًا لمواجهة زد في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويخوض الزمالك مرانه على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، ضمن تحضيراته للمباراة المقرر إقامتها يوم 8 أكتوبر المقبل.

وكان الجهاز الفني للفريق قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 5 أيام، عقب الفوز على غزل المحلة بهدف دون رد، في الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد تقدم بطلب لتأجيل مواجهة زد في كأس عاصمة مصر، بسبب ارتباط الفريق بمواجهة الأهلي في الدوري، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء يوم 11 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة.

ويستعد الزمالك خلال الفترة المقبلة لخوض مواجهتي زد والأهلي، وسط رغبة الجهاز الفني في تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للاستحقاقات المقبلة.