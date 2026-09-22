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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الملوخية بتطلع مسكرة أو لونها غامق؟.. 7 أخطاء

الملوخية بتطلع مسكرة أو لونها غامق؟ 7 أخطاء بتبوظها
الملوخية بتطلع مسكرة أو لونها غامق؟ 7 أخطاء بتبوظها
أسماء عبد الحفيظ

تعتبر الملوخية من أشهر الأكلات المصرية التي تتميز بطعمها ورائحتها المميزة، لكن أحيانًا تخرج من المطبخ بقوام مختلف عن المعتاد، فتصبح الملوخية مسكرة أو لونها غامق بدلًا من أن تكون خضراء زاهية وذات قوام متماسك.

الملوخية بتطلع مسكرة أو لونها غامق؟ 7 أخطاء بتبوظها

وقد تحدث هذه المشكلة بسبب طريقة التعامل مع الملوخية أثناء التسوية، أو ارتفاع درجة الحرارة، أو تركها على النار لفترة أطول من اللازم.

لماذا الملوخية بتطلع مسكرة؟

من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى قوام الملوخية غير المرغوب فيه غليها بقوة لفترة طويلة بعد إضافة الملوخية إلى الشوربة.

الملوخية بطبيعتها لا تحتاج إلى غليان طويل، ولذلك يفضل تسخين الشوربة جيدًا ثم إضافة الملوخية مع التقليب، وبعد ذلك التعامل معها على نار هادئة ورفعها قبل الغليان القوي.

كما أن طريقة تقليب الملوخية بعد إضافتها للشوربة تؤثر على قوامها، ولذلك يفضل التقليب بهدوء حتى تتجانس المكونات.

لماذا لون الملوخية بيغمق؟

الحفاظ على اللون الأخضر للملوخية يحتاج إلى عدم الإفراط في تعرضها للحرارة.

فعندما تستمر الملوخية في الغليان لفترة طويلة، قد يتغير لونها تدريجيًا وتفقد جزءًا من مظهرها الأخضر المميز.

لذلك فإن من أهم أسرار الملوخية الناجحة عدم تركها تغلي بعنف بعد إضافة الملوخية إلى الشوربة، للشيف مصطفى العمدة.

7 أخطاء بتبوظ لون وقوام الملوخية

1. غلي الملوخية لفترة طويلة

الغليان المستمر من أكثر الأخطاء التي يمكن أن تؤثر على لون الملوخية وقوامها.

والأفضل تسخين الشوربة جيدًا ثم إضافة الملوخية وتركها حتى تصل إلى درجة الحرارة المناسبة دون غليان شديد لفترة طويلة.

2. رفع درجة حرارة النار

النار العالية ليست أفضل اختيار عند الانتهاء من إعداد الملوخية، لأن الحرارة الشديدة قد تجعلها تغلي بعنف.

لذلك يفضل استخدام نار هادئة أو متوسطة، خصوصًا بعد إضافة الملوخية إلى الشوربة.

3. ترك الحلة مكشوفة لفترة طويلة

ترك الملوخية مكشوفة أثناء التسوية لفترة طويلة قد يؤثر على درجة حرارتها ورطوبتها، لذلك يفضل متابعتها وعدم تركها على النار دون حاجة.

4. إضافة الملوخية إلى شوربة باردة

من الأفضل أن تكون الشوربة ساخنة عند إضافة الملوخية، لأن ذلك يساعد على وصول الخليط إلى درجة الحرارة المناسبة بسرعة دون الحاجة إلى طهي الملوخية لفترة طويلة.

5. زيادة كمية الشوربة

إذا كانت كمية الشوربة كبيرة جدًا مقارنة بالملوخية، قد تصبح النتيجة خفيفة أكثر من اللازم.

وفي المقابل، قلة الشوربة تجعل القوام شديد السماكة، لذلك يجب ضبط كمية السائل تدريجيًا حسب القوام المطلوب.

6. تسخين الملوخية أكثر من مرة

إعادة تسخين الملوخية مرات متكررة قد يؤثر على قوامها ولونها، لذلك من الأفضل تسخين الكمية التي سيتم تناولها فقط.

كما أن حفظ الطعام المطبوخ بطريقة صحيحة في الثلاجة يساعد على الحفاظ على جودته وسلامته.

7. التقلية بطريقة غير صحيحة

تقلية الثوم والكزبرة من أهم مكونات الملوخية، لكن ترك الثوم حتى يحترق قد يعطي التقلية طعمًا مرًا ورائحة غير مرغوبة.

لذلك يجب تحمير الثوم حتى يصل إلى اللون الذهبي المناسب، ثم إضافته إلى الملوخية في الوقت المناسب.

كيف تحافظي على لون الملوخية الأخضر؟

للحصول على ملوخية خضراء وشهية، يجب تجنب الغليان العنيف والطهي لفترة طويلة، مع ضبط كمية الشوربة واستخدام نار مناسبة.

كما يجب الانتباه إلى التقلية، لأن احتراق الثوم أو الكزبرة قد يؤثر على الطعم النهائي للطبق.

ماذا تفعلين لو الملوخية لونها غامق؟

إذا أصبح لون الملوخية أغمق من المعتاد، فلا يوجد مكون سحري يعيدها بالضرورة إلى لونها الأصلي، لكن يمكن تجنب زيادة المشكلة من خلال عدم استمرار تسخينها لفترات طويلة.

أما إذا كان تغير اللون مصحوبًا برائحة غير طبيعية أو علامات فساد، فلا ينبغي تناول الطعام، خاصة إذا لم يتم حفظه بطريقة صحيحة.

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الملوخية بتطلع مسكرة أو لونها غامق؟.. 7 أخطاء

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