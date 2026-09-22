مسؤول يمني: الشعب يدعم القيادة لحسم المعركة..ولم نطلب تدخلا عسكريا أمريكيا

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أكد مستشار وزير الإعلام اليمني، الدكتور فيصل العواضي، أن الشعب اليمني يقف صفا واحدا إلى جانب القيادة السياسية لإنجاز المعركة المصيرية في حياة اليمنيين.

وأوضح العواضي، في تصريح لقناة "القاهرة" الإخبارية اليوم (الثلاثاء) ، أن الحديث الراهن ليس عن تصعيد عسكري، بل عن "اقتراب الحسم النهائي واستئصال هذه الميليشيا الإرهابية.

وقال العواضي إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، لم يطلب تدخلا عسكريا أمريكيا، بل اقتصر الطلب على دعم لوجستي ومعلوماتي ومراقبة عمليات تهريب الأسلحة عبر الأساطيل الأمريكية الموجودة في البحر الأحمر وبحر العرب.

وشدد على أن الحوثيين جماعة إرهابية يجب قطع دابرها ووقف أي إمدادات سلاح تصل إليها، مؤكدا جاهزية القوات المسلحة اليمنية لخوض المعارك الفاصلة ضد الميليشيات، داعيا في الوقت نفسه لإنشاء حلف عسكري لمواجهتها.

وأكد العويضي وجود مبادرات شعبية مستمرة لتسيير قوافل إغاثية موجهة لدعم النازحين، بجانب إسناد المقاتلين في جبهات القتال ضد الميليشيات الحوثية.