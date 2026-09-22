وزير الزراعة: مصر تعزز مناخ الاستثمار الزراعي وتفتح الباب أمام القطاع الخاص

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تحقيق الأمن الغذائي لجموع المصريين يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيراً إلى أهمية تكامل جهود العلماء والخبراء والشركات والمستثمرين من أجل دعم القطاع الزراعي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الدورة الـ38 من معرض «صحارى الزراعي الدولي 2026»، بحضور كوكبة من العلماء والسفراء وممثلي الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الزراعي.

فاروق ينقل تحيات رئيس الوزراء لضيوف معرض صحارى

وفي مستهل كلمته، أعرب وزير الزراعة عن سعادته بالمشاركة في افتتاح فعاليات المعرض، مؤكداً أنه يشرفه أن ينقل إلى الحضور تحيات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتمنياته الصادقة لهذا الحدث الاقتصادي والزراعي البارز بالتوفيق والنجاح.

وقال فاروق إن معرض «صحارى» يمثل منصة مهمة للقطاع الزراعي، لما يضمه من أحدث التقنيات والحلول والابتكارات التي تخدم مختلف مجالات الإنتاج الزراعي، لافتاً إلى أن المعرض أصبح نقطة التقاء تجمع صناع القرار والخبراء والشركات العالمية والمستثمرين تحت سقف واحد.

جسر لنقل التكنولوجيا الحديثة

وأوضح وزير الزراعة أن أهمية المعارض الزراعية المتخصصة، وفي مقدمتها معرض «صحارى»، تكمن في كونها جسراً حياً لنقل التكنولوجيا الحديثة، وأداة مهمة لتعزيز التجارة والاستثمار، فضلاً عن إتاحة فرص حقيقية لتبادل الخبرات وإقامة الشراكات الاستراتيجية.

وأشار إلى أن المعرض يتيح للمزارعين والمنتجين التعرف على أحدث ما توصلت إليه الابتكارات العلمية والتطبيقية في مجالات الميكنة الزراعية، والري الحديث، والتقاوي والبذور، ووقاية النباتات، وحماية المحاصيل، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات الزراعية.

التوسع الزراعي وزيادة الإنتاجية

وأكد فاروق أن الدولة المصرية تولي القطاع الزراعي أولوية قصوى باعتباره أحد أعمدة الأمن الغذائي القومي وركيزة أساسية للنمو الاقتصادي الشامل، مشيراً إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة جهوداً كبيرة لتطوير مناخ الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

وأضاف أن الدولة تعمل على تطوير البنية التحتية واللوجستية، إلى جانب تقديم الحوافز الاستثمارية التي تشجع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على التوسع في المشروعات الزراعية والصناعات المرتبطة بها، بما يدعم زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.

رؤية متكاملة للتنمية الزراعية

وأشار وزير الزراعة إلى أن جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تتكامل مع توجهات الدولة من خلال تنفيذ رؤية شاملة تقوم على عدة محاور رئيسية، في مقدمتها التوسع الأفقي من خلال المشروعات القومية الكبرى لاستصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية.

وأوضح أن الرؤية تتضمن كذلك التوسع الرأسي من خلال زيادة إنتاجية المحاصيل وترشيد استخدام الموارد المائية، عبر التوسع في تقنيات الري الحديث وتطبيقات الزراعة الذكية مناخياً، إلى جانب دعم سلاسل القيمة والارتقاء بجودة المنتج المصري وزيادة قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.

ولفت إلى أن هذه الجهود تستهدف أيضاً فتح آفاق تصديرية جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية، بالتوازي مع دعم المزارعين وصغار المنتجين وتعزيز قدرتهم على الاندماج في سلاسل الإنتاج والتسويق.

550 شركة من 30 دولة في «صحارى 2026»

وأكد فاروق أن مشاركة نحو 550 شركة وعلامة تجارية من أكثر من 30 دولة، إلى جانب حضور وفود دولية رفيعة المستوى، تعكس المكانة التي أصبح يحتلها معرض «صحارى» كمركز إقليمي مهم للتجارة والاستثمار الزراعي في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط.

وأشار إلى أن هذه المشاركة الدولية الواسعة تؤكد أهمية المعرض في تعزيز التواصل بين الأسواق والشركات، وفتح مجالات جديدة للتعاون والاستثمار وتبادل الخبرات والتكنولوجيا في القطاع الزراعي.

مؤتمرات ومبادرات لدعم الابتكار وتمكين المرأة

وأشاد وزير الزراعة بما تتضمنه النسخة الحالية من المعرض من مؤتمرات وجلسات فنية ومبادرات رائدة، من بينها مؤتمر المكافحة والمنشطات الحيوية، فضلاً عن الجلسات المخصصة لدعم الشركات الناشئة والابتكار الزراعي وتمكين المرأة في المناطق الريفية.

وأكد أن هذه الفعاليات تعكس التوجه نحو بناء قطاع زراعي أكثر شمولاً واستدامة، يقوم على العلم والابتكار والتكنولوجيا، ويفتح المجال أمام الشباب والشركات الناشئة والمرأة الريفية للمشاركة بصورة أكبر في منظومة التنمية الزراعية.

وفي ختام كلمته، توجه علاء فاروق بخالص الشكر والتقدير إلى الشركة المنظمة لمعرض «صحارى»، وجميع المشاركين والجهات الداعمة، مؤكداً أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات في دعم التواصل بين مختلف أطراف المنظومة الزراعية، وتعزيز فرص التعاون والاستثمار، بما يخدم أهداف التنمية الزراعية والأمن الغذائي في مصر.