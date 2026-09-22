عمرو أديب: بقالي فترة شايف الكلام عن التحديات ومحدش بيقول حلول

أكد الإعلامي عمرو أديب أن مصر تواجه عددًا من التحديات والأزمات، مشيرًا إلى أن الحديث عن المشكلات والتحديات مستمر، بينما لا يظهر بالقدر نفسه طرح واضح للحلول.

وقال عمرو أديب، خلال برنامجه «الحكاية» المذاع عبر قناة «MBC مصر»: «بقالي فترة شايف الكلام عن التحديات، ومش شايف حد رافع علم الحل للأزمات».

وأضاف: «لو سألت أي مواطن هيقولك إن هناك مشكلة وتحدي»، مؤكدًا أن التغيير يحتاج إلى توافر الرغبة والقدرة، وأن الدولة المصرية لديها القدرة على إحداث التغيير.

وأشار إلى أن ما تحقق في ملف القضاء على العشوائيات يمثل نموذجًا على قدرة الدولة على تنفيذ خطط التغيير، قائلًا: «لازم يكون هناك منهج واضح أمام الناس إن فيه تغيير بيحدث في الأزمات والتحديات اللي بنواجهها».

وتابع أديب: «إحنا لدينا القدرة على تنفيذ المشروعات التنموية في شتى القطاعات»، متسائلًا: «لماذا لا يشعر المواطن بالتغيير على الأرض؟».