قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: تصريحات وزير الري أعادت وضع أزمة سد النهضة في إطارها الحقيقي
موعد إجازة 6 أكتوبر.. والعطلات المتبقية في 2026
أحمد موسى: مصر لن تقبل التحكم في مواردها المائية.. وتحذيرات من تداعيات حجز المياه لسنوات
مهرجان الجونة السينمائي يمنح منى زكي جائزة الإنجاز الإبداعي
من السوشيال ميديا إلى أوكار الجريمة.. أبرز تحركات الأمن خلال اليوم
وزير السياحة والآثار: نمو حركة السياحة بنسبة 9% خلال سبتمبر الحالي
وزير الاستثمار : تطوير آليات تسوية المنازعات يعزز ثقة المستثمرين واستدامة الاستثمارات
نيابة عن «مدبولي».. وزير التموين يشارك في احتفالية سفارة أرمينيا بالذكرى الـ35 للاستقلال
أفشة يشارك صورا من مران الأهلي على ملعب التتش
من نيويورك.. باكستان وفرنسا تبحثان حرب إيران والقضية الفلسطينية
ما يجب فعله عند العجز عن الوصول لصاحب الدين.. الإفتاء توضح الحل
حاولوا التصدى للقوة الأمنية.. القبض على طرفي مشاجرة بالمنوفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمرو أديب: لازم في مؤتمر الحكومة الخاص بالإنجازات حد يقولنا إيه اللي هيحصل في السنوات الجاية اقتصاديا

عمرو اديب
عمرو اديب
هاني حسين

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن التغيير رغبة وقدرة والدولة المصرية قادرة على التغيير  ورأينا هذا الامر في القضاء على العشوائيات في مصر ".


وقال عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" كلنا في مركب واحدة وحاولوا تاخدوا الناس معاكوا ".

وتابع عمرو أديب :" كل لما أقعد مع حد يسألني ويقولي إنت شايف الوضع في مصر إزاي"، مضيفا:"  إحنا نقدر نحط التغيير اللي إحنا عايزينه في مختلف القطاعات سواء في التعليم أو الصحة او غيره".

وأكمل عمرو أديب :" إحنا بلد فيها عقول وخبرات وجيش وشرطة وأطباء ومهندسين ومش ناقصنا حاجة.. و إحنا نقدر نحط التغيير اللي إحنا عايزينه في كل القطاعات، مضيفا:" لازم في مؤتمر الحكومة الخاص بالإنجازات لازم يقولولنا إيه اللي هيحصل في السنوات الجاية اقتصاديا وسياسيا".

عمرو أديب مصر القضايا الازمات التحديات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار

علم السعودية

السجن و100 ألف ريال غرامة.. قرار عاجل من السعودية بشأن الوافدين المخالفين

تراجع أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري

هبوط جماعي للعملات الأجنبية اليوم في البنوك.. ومفاجأة في سعر الدولار واليورو

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

استعدوا للأمطار وودعوا الصهد.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس المقبلة

استعدوا للأمطار وودعوا الصهد.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس المقبلة

الدولار

هبوط سعر الدولار اليوم الإثنين 21 سبتمبر في البنوك

تراجع أسعار الذهب اليوم في الأسواق

مفاجأة في سوق الذهب.. الأسعار تتراجع اليوم وعيار 21 يفاجئ الجميع

صورة أرشيفية

جولة مفاجئة لوزير التعليم بعدد من مدارس محافظة المنيا لمتابعة انتظام الدراسة

ترشيحاتنا

سعده: مصر ستقدم كافة خبراتها وامكانياتها إلى سوريا

سعده: مصر ستقدم كافة خبراتها وامكانياتها إلى سوريا

اللواء أحمد ثابت رئيس حي الهرم

للتواصل المباشر مع المواطنين.. رئيس حي الهرم يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث الشكاوى

نهو أعمال الطبقة الأسفلتية بأرض العزب بعد استكمال شبكة متكاملة لبلاعات الأمطار

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شوارع أرض العزب بحي العرب

بالصور

عكس الشائع.. زيت النخيل يمتلك فوائد صحية عديدة أبرزها منع السرطان

زيت النخيل
زيت النخيل
زيت النخيل

100 ألف عامل في شوارع ألمانيا.. غضب عمالي بسبب مستقبل صناعة السيارات

غضب عمالي
غضب عمالي
غضب عمالي

طريقة عمل السمك البربوني المقلي المقرمش في البيت

طريقة عمل السمك البربوني المقلي المقرمش في البيت
طريقة عمل السمك البربوني المقلي المقرمش في البيت
طريقة عمل السمك البربوني المقلي المقرمش في البيت

"سير" تبدأ عصر السيارة السعودية.. "إكزوبوت" أول إنتاج و7 طرازات في الطريق

السيارة إكزوبوت
السيارة إكزوبوت
السيارة إكزوبوت

فيديو

نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

نسيوا أسماءهم وأقرب الناس إليهم.. نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

صابرين النجيلي

صابرين النجيلي تكشف مفاجآتها الجديدة: ديو مع دياب وميني ألبوم قريبًا .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد