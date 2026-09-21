عمرو أديب: لازم في مؤتمر الحكومة الخاص بالإنجازات حد يقولنا إيه اللي هيحصل في السنوات الجاية اقتصاديا

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن التغيير رغبة وقدرة والدولة المصرية قادرة على التغيير ورأينا هذا الامر في القضاء على العشوائيات في مصر ".



وقال عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" كلنا في مركب واحدة وحاولوا تاخدوا الناس معاكوا ".

وتابع عمرو أديب :" كل لما أقعد مع حد يسألني ويقولي إنت شايف الوضع في مصر إزاي"، مضيفا:" إحنا نقدر نحط التغيير اللي إحنا عايزينه في مختلف القطاعات سواء في التعليم أو الصحة او غيره".

وأكمل عمرو أديب :" إحنا بلد فيها عقول وخبرات وجيش وشرطة وأطباء ومهندسين ومش ناقصنا حاجة.. و إحنا نقدر نحط التغيير اللي إحنا عايزينه في كل القطاعات، مضيفا:" لازم في مؤتمر الحكومة الخاص بالإنجازات لازم يقولولنا إيه اللي هيحصل في السنوات الجاية اقتصاديا وسياسيا".