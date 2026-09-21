حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بنطاق مشروع ممشى أهل مصر

نفَّذ جهاز "مثلث ماسبيرو" بمحافظة القاهرة حملة مكبّرة لإزالة التعديات والإشغالات الواقعة بنطاق مشروع "ممشى أهل مصر".

وشملت الحملة إزالة ورفع الإشغالات والتعديات، والتعامل مع المراسي والإشغالات المخالفة الواقعة بنطاق المشروع، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للممشى، وضمان الاستخدام الأمثل للمناطق المطوّرة، بما يتماشى مع أهداف الدولة في تطوير الواجهة النيلية ورفع كفاءة المناطق المحيطة بها.

وأكدت رئيس جهاز "مثلث ماسبيرو" المهندسة منى عبد السلام استمرار الحملات الميدانية والتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، للتصدي بكل حسم لكافة التعديات أو الإشغالات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع التأكيد على عدم السماح بعودة المخالفات مرة أخرى.

وتأتي الحملة في إطار الحرص على الحفاظ على المشروعات القومية، وصون مكتسبات أعمال التطوير، ورفع مستوى الانضباط والمظهر الحضاري، بما يليق بقيمة وأهمية مشروع "ممشى أهل مصر" باعتباره أحد المشروعات الحضارية المهمة على الواجهة النيلية، وبحضور رئيسة جهاز "مثلث ماسبيرو"، وبالتنسيق مع شرطة التعمير ومديرية أمن القاهرة.