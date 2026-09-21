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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: قنوات الأخبار الكاذبة رفعت دعوى قضائية وسنستأنف الحكم

دونالد ترامب
دونالد ترامب
خاطر عبادة

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قنوات CNN وPolitico وMSNOW، بعدما رفعت دعوى قضائية تطالب بحق الوصول إلى البيت الأبيض، بعد أن حظر ترامب التغطية الإعلامية لهذه القنوات، واصفا إياها بـ"قنوات الأخبار الكاذبة".

منشور ترامب عبر “تروث سوشيال”

وقال ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال": "كما هو متوقع، رفعت قنوات الأخبار الكاذبة CNN وPolitico وMSNOW المعروفة سابقاً باسم MSDNC دعوى قضائية للوصول إلى البيت الأبيض ورئيسكم، أنا".

وأضاف منتقداً القاضي الذي أصدر الحكم: "اختاروا لهم قاضياً عظيماً، رجلاً حكم لصالح جيم أكوستا، الذي يبدو أنه اختفى من على وجه الأرض. اسم القاضي تيم كيلي، وقد عُيّن، للأسف، من قبل ترامب".

“المكتب البيضاوي يجب أن يُحترم”

وتابع ترامب: "بشكل شبه مؤكد وكالعادة، سنستأنف الحكم، لأن أصحاب الأخبار الكاذبة والمنشورات التي لا تكتب إلا السلبية، وتنتهك أمننا القومي بنشر قصص كاذبة وتشهيرية بمصادر مجهولة، لا ينبغي السماح لهم بالوصول إلى أهم مكتب في العالم".

وأردف: "إنه المكتب البيضاوي، ويجب التعامل معه باحترام وكرامة، لا أن يُدنّسه مهرجون من الدرجة الثالثة يشوهون الحقائق ويحطّون من قدرها في كل ما يكتبونه أو ينشرونه".

“94% من التغطية ضدي سلبية”

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن "تقريباً كل قصة تُنشر عني سلبية ومغلوطة، وفي كثير من الأحيان خطيرة على بلادنا، ومهما عظمت إنجازاتي فإنهم يُقللون من شأنها".

واستطرد قائلاً: "الحقيقة أنني فزت في جميع الولايات السبع المتأرجحة، وحصلت على أغلبية الأصوات الشعبية وأصوات المجمع الانتخابي بواقع 312 مقابل 226، وفزت في 86% من مقاطعات أمريكا، ومع ذلك أتلقى 94% من الدعاية السلبية. كيف فزت بهذا الاكتساح مع وجود مثل هذه الصحافة الفاسدة والمضللة؟ السبب هو أن وسائل الإعلام تفتقر إلى المصداقية".

واختتم ترامب منشوره بالقول: "لماذا عليّ أن أمنح هؤلاء الأشخاص فرصة الوصول إلى المعلومات؟ على أي حال يقع على عاتقي واجب النضال من أجل نجاح بلادنا وأمنها. الأخبار الكاذبة تُهدد الديمقراطية، وسأفعل كل ما يلزم لضمان ازدهار الولايات المتحدة. لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

تضامن وسائل الإعلام الأمريكية مع “سي إن إن”

انسحبت الشبكات التلفزيونية الأمريكية من باقة البث التلفزيوني للبيت الأبيض تضامناً مع شبكة CNN، بعد قرار الرئيس دونالد ترامب حظر ثلاث وسائل إعلام من التغطية داخل البيت الأبيض الأسبوع الماضي.

وقالت شبكات فوكس نيوز ميديا، وإيه بي سي نيوز، وسي بي إس نيوز، وإن بي سي نيوز، وسي إن إن، التي تتناوب على تغطية أخبار الرئيس لتوزيعها على نطاق واسع، في بيان مشترك نادر، إنها لن تواصل التغطية في المستقبل، مؤكدة أن "للجمهور مصلحة حيوية في تلقي معلومات دقيقة ومستقلة عن حكومته".

وأضافت الشبكات في بيانها: "لا ينبغي لأي إدارة أن تقيد مؤسسة إخبارية لمجرد اعتراضها على تقاريرها".

وجاء البيان عقب إعلان مجموعة البث التلفزيوني للبيت الأبيض في رسالة إلى المشتركين يوم الاثنين أنه "اعتباراً من اليوم، لن تغطي مجموعة التلفزيون الأحداث المصنفة كتغطية خاصة بالرئيس"، موضحة أن القرار يأتي "في أعقاب موقف البيت الأبيض الذي يمنع شبكة سي إن إن من أداء مهامها الموكلة إليها، ولن يتم إنشاء فريق بديل".

ترامب قنوات أمريكية سي إن إن وبوليتيكو تروث سوشيال

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