100 ألف عامل في شوارع ألمانيا.. غضب عمالي بسبب مستقبل صناعة السيارات

تشهد صناعة السيارات الألمانية تحرك عمالي واسع، بعدما دعت نقابة "آي جي ميتال" إلى تنظيم يوم احتجاجي على مستوى البلاد، اعتراض على إجراءات خفض التكاليف وتقليص الوظائف التي تواجه العاملين في القطاع.

وتستهدف النقابة حشد أكثر من 100 ألف مشارك من العاملين في صناعة السيارات ومكوناتها، من خلال نحو 280 فعالية موزعة على مواقع مختلفة في ألمانيا.

وتشمل الفعاليات اجتماعات داخل الشركات ووقفات احتجاجية خلال فترات الراحة، إلى جانب تجمعات عامة، في محاولة للضغط على شركات صناعة السيارات والمكونات من أجل الحفاظ على الوظائف وزيادة الاستثمارات في المصانع الألمانية.

وتطالب النقابة الشركات بإعطاء أولوية أكبر لمواقع الإنتاج داخل ألمانيا، خصوصا في ظل التحولات التي يشهدها القطاع نتيجة الانتقال إلى السيارات الكهربائية، وتراجع الطلب في بعض الأسواق وارتفاع تكاليف الإنتاج.

كما تدعو "آي جي ميتال" إلى توسيع نطاق الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الصينية، باعتبارها أحد الإجراءات التي يمكن أن تحد، من وجهة نظر النقابة، من الضغوط التي تواجه الشركات الأوروبية في الأسواق المحلية.

ومن أبرز مطالب العمال كذلك الحفاظ على أسبوع العمل الحالي البالغ 35 ساعة، في ظل مخاوف من أن تؤدي خطط خفض النفقات وإعادة هيكلة الشركات إلى تغيير شروط العمل وتقليص أعداد العاملين.

وتأتي الاحتجاجات في وقت تواجه فيه صناعة السيارات الألمانية مرحلة من التحولات الكبرى، مع اشتداد المنافسة الدولية وتزايد الاستثمارات في السيارات الكهربائية والبطاريات والبرمجيات.

وتضغط هذه المتغيرات على الشركات والموردين والعمال في الوقت نفسه، بينما تسعى الشركات إلى خفض تكاليف الإنتاج وإعادة تنظيم مصانعها لمواكبة التحول في سوق السيارات العالمي.