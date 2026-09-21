15 ألف وحدة لحديثي الزواج.. الإسكان تكشف قيمة الإيجار والدعم

كشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل الطرح التجريبي للوحدات السكنية بنظام الإيجار، والذي يستهدف بشكل أساسي المتزوجين حديثًا، لمساعدتهم في بداية حياتهم وعدم تحميلهم أعباء التملك ومقدم الوحدة.

وقالت مي عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الطرح الأول يضم 15 ألف وحدة سكنية جاهزة، وتتراوح القيمة السوقية لإيجار الوحدات بين 1500 و5000 جنيه، إلا أن الإيجار سيكون مدعومًا.

وأوضحت مي عبد الحميد، أن الزوج والزوجة اللذين لا يتجاوز إجمالي دخلهما 16 ألف جنيه لن يدفعا أكثر من 25% من دخلهما كقيمة إيجارية، فعلى سبيل المثال إذا بلغ دخل الأسرة 16 ألف جنيه، فإن قيمة الإيجار التي تتحملها لن تتجاوز 4 آلاف جنيه، حتى لو كان إيجار الوحدة 5 آلاف جنيه.

وأضافت أن الجزء المتبقي من قيمة الإيجار يكون دعمًا نقديًا غير مسترد من الوحدة، وتختلف قيمة الدعم من أسرة إلى أخرى وفقًا لدخلها، وقد يصل إلى 100 ألف جنيه خلال فترة الإيجار.

وأشارت إلى أن مدة عقد الإيجار 3 سنوات قابلة للتجديد، وفي حال استمرار استحقاق الأسرة للدعم وعدم ارتفاع دخلها عن الحدود المحددة، يمكن استمرار الدعم وفقًا لقواعد البرنامج.

وأكدت مي عبد الحميد، أن قيمة الدعم يتم تحديدها بناءً على دخل الأسرة وليس سعر الوحدة، موضحة أن أسعار الوحدات في السوق تبدأ من نحو 500 أو 600 ألف جنيه وقد تصل إلى مليون جنيه أو مليون ونصف المليون جنيه.

وتابعت: قيمة الإيجار ترتفع بنسبة 7% سنويًا، مشيرة إلى أن تحديد نسبة الزيادة مسبقًا يهدف إلى توفير قدر من الاستقرار للمستفيدين خلال فترة التعاقد.