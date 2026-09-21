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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل ارتداء الأسود لأبناء المتوفى واجب؟.. أمين الإفتاء يحسم الجدل

ارتداء الأسود على الميت
ارتداء الأسود على الميت
أحمد سعيد

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم ارتداء أبناء المتوفى للملابس السوداء بعد مرور ثلاثة أيام من الوفاة.

حكم ارتداء أبناء المتوفى للملابس السوداء بعد مرور 3 أيام من الوفاة

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين ، ببرنامج «سؤال الناس» المذاع على قناة الناس، أن مسألة ارتداء اللون الأسود للحداد تختلف باختلاف عادات الناس والبيئات، حيث إن بعض المجتمعات تتخذ ألوانًا مختلفة للتعبير عن الحزن.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أنه في مصر جرى العرف على ارتداء اللون الأسود إظهارًا للحزن، ولا مانع من ذلك في الأصل، لأنه من قبيل العادات وليس من قبيل العبادات.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الأفضل شرعًا ألا يستمر الحداد أكثر من ثلاثة أيام، استنادًا إلى ما ورد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لافتًا إلى أن ما زاد على ذلك يكون وفق العادات الاجتماعية، والتي قد تُراعى في بعض الأحوال.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه إذا كان من الصعب ترك هذا الزي بسبب طبيعة المجتمع أو استمرار تلقي العزاء، فلا حرج في ذلك، لأن «العادة محكمة»، بشرط ألا يكون فيه مخالفة شرعية.

وبيّن أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الأمر يختلف كذلك باختلاف أعمار الأبناء، فلا يُتصور إلزام الأطفال الصغار بلبس الحداد، بينما قد يُراعى ذلك مع الأبناء الأكبر سنًا وفق العرف والعادة.

الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء حكم ارتداء أبناء المتوفى للملابس السوداء بعد مرور 3 أيام من الوفاة

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