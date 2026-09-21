ما حكم زيارة المرأة للمقابر أثناء العذر الشرعي؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم زيارة المقابر للمرأة أثناء فترة العذر الشهري.

أمين الإفتاء: زيارة المقابر في أصلها تهدف إلى الاتعاظ وأخذ العبرة

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن زيارة المقابر في أصلها تهدف إلى الاتعاظ وأخذ العبرة، كما أنها تُدخل الأُنس على أصحاب القبور.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى آداب زيارة القبور، ومنها إلقاء السلام على أهلها، مبينًا أن أصحاب القبور يسمعون السلام ويردون عليه، ويأنسون بمن يزورهم ويسلم عليهم.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الفائدة للزائر تكون في تذكّر الآخرة وأخذ العظة والعبرة، بينما الفائدة لصاحب القبر تكون في الأُنس بهذه الزيارة، وهو ما يجعلها من الأعمال المستحبة في الجملة.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن وجود العذر الشهري لدى المرأة لا يمنعها من زيارة المقابر، لأن الزيارة لا تتضمن ما يُمنع شرعًا في هذه الحالة، وبالتالي فهي جائزة ولا حرج فيها.