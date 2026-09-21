تفاصيل مشروع Googlebook لدمج نظامي ChromeOS وأندرويد في حاسوب موحد

كشف تقرير صحفي موسع ونشره موقع "ذا فيرج" (The Verge) التقني المتخصص، عن تفاصيل جديدة ومحطات تاريخية تتعلق بمساعي شركة "جوجل" (Google) لتطوير حاسوب محمول موحد تحت اسم "جوجل بوك" (Googlebook)، مستهدفة دمج بيئة نظام "كروم أو إس" (ChromeOS) مع نظام التشغيل "أندرويد" (Android) بداخل جهاز هجين متكامل.

تفاصيل مشروع Googlebook

وبحسب ما أورده موقع "ذا فيرج" في تقريره الصادر، اتجهت شركة جوجل عبر مسارها التطويري إلى إعادة النظر في استراتيجية الشاشات الكبيرة والحواسيب المحمولة، من خلال محاولات مستمرة للتقريب بين نظام الحوسبة السحابية ChromeOS ومنظومة تطبيقات أندرويد الواسعة، لإنتاج تجربة تشغيل موحدة تحت مظلة Googlebook تنهي التشتت التقني للمستخدمين.

وأوضح التقرير الفني أن مهندسي الشركة ركزوا على بناء معمارية برمجية تتيح تشغيل نواة أندرويد بصورة مباشرة على أجهزة الحواسيب المحمولة، مما يمنح الأجهزة قدرة فائقة على تشغيل التطبيقات الثقيلة، وإدارة النوافذ المتعددة، والاستفادة المباشرة من ملايين الأدوات والبرمجيات المتاحة عبر متجر "جوجل بلاي" دون الحاجة لطبقات محاكاة بطيئة.

اتطور حواسيب Chromebook

وأفادت البيانات الواردة بداخل التقرير بأن حواسيب "كروم بوك" (Chromebook) اعتمدت منذ انطلاقها على فلسفة الحوسبة السحابية الخفيفة وتصفح الإنترنت، إلا أن تزايد متطلبات المستخدمين ورغبتهم في تشغيل البرامج الاحترافية المعقدة دون اتصال دائم بالشبكة دفع الشركة لإجراء تعديلات جوهرية على بنية النظام بمرور السنوات.

وذكر الموقع التقني أن محاولات دمج النظامين واجهت تحديات هندسية تتعلق بتوافق التطبيقات المصممة لشاشات اللمس مع لوحة المفاتيح والفأرة، إلى جانب التباين في استهلاك موارد الذاكرة والبطارية ومعالجات الرسومات بين أجهزة الهواتف الذكية وتكوينات الحواسيب المحمولة المكتبية.

أهداف المنافسة والاندماج الكامل

وأشار التقرير الإخباري لموقع The Verge إلى أن التوجه الحالي لجوجل نحو توحيد الأنظمة يخدم في المقام الأول خطط دمج نماذج الذكاء الاصطناعي "جيميني" (Gemini) بداخل صلب النظام التشغيلي للحواسيب، لتمكين المعالجة المحلية السريعة للأوامر وتنسيق الملفات والمهام المتقدمة في بيئة عمل الحواسيب الموحدة.

وتسعى الشركة من خلال هذه التحركات الهيكلية إلى تعزيز موقعها التنافسي أمام أنظمة "ويندوز" من مايكروسوفت و"ماك أو إس" من شركة آبل، عبر تقديم حواسيب تجمع بين بساطة التثبيت وسرعة الإقلاع مع مكتبة برمجية ضخمة تلبي احتياجات قطاعات التعليم والشركات والمستهلكين حول العالم.