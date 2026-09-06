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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تطلق ميزات Live الصوتية التفاعلية في تطبيقات Gmail و Docs وKeep

جوجل
جوجل
احمد الشريف

أعلنت شركة "جوجل" (Google) الأمريكية رسمياً عن إتاحة مزايا "Live" الصوتية التفاعلية المدعومة بمساعد الذكاء الاصطناعي "Gemini Live" في تطبيقات "Gmail" و"Docs" و"Keep"، لتوفير تجربة استخدام حوارية كاملة بالصوت الطبيعي للمشتركين في خطط "Google AI" المأجورة، وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع البوابة التقنية المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

ميزة Gmail Live للبحث الصوتي الذكي داخل البريد

أوضح التقرير أن إطلاق ميزة "Gmail Live" يأتي بعد انتهاء مرحلة الاختبارات التجريبية التي بدأت في يونيو الماضي؛ حيث تتيح للمستخدمين البحث والاستفسار الصوتي داخل رسائل البريد الإلكتروني بلغة طبيعية تحاكي المحادثة البشرية، ليقدم المساعد إجابات فورية ودقيقة مستندة إلى محتوى الرسائل الواردة، مع إمكانية مقاطعة المساعد في أي وقت وتغيير الموضوع، وعرض نص الحوار على الشاشة مدعوماً بروابط مباشرة للرسائل المستشهد بها للمراجعة، وهي متاحة لمشتركي خطط Google AI Plus وPro وUltra على أجهزة أندرويد وiOS.

تطبيق Docs Live لتنظيم الأفكار 

أشار المصدر إلى أن ميزة "Docs Live" في تطبيق مستندات جوجل تدعم ترتيب الأفكار الشفهية وتحويلها إلى هيكل تنظيمي واضح ومسودات مستندات متكاملة بمجرد نطق الأوامر والتعليمات. 

وتستطيع الأداة، بعد منحها الصلاحيات اللازمة، سحب البيانات ذات الصلة من خدمات "Google Drive" و"Google Chat" ومحتوى البريد الإلكتروني ومعلومات الويب لدمجها تلقائياً داخل مسودة الملف، وتتوفر هذه الخاصية لمشتركي خطتي Google AI Pro وUltra على نظامي أندرويد وiOS.

ميزة Keep Live لتحويل الملاحظات الشفهية إلى قوائم منظمة

وافاد تقرير موقع البوابة التقنية أن ميزة "Keep Live" تعتمد على الفهم العميق للسياق الدلالي لكلام المستخدم بدلاً من الاقتصار على الأوامر الحرفية؛ حيث يمكنها الاستماع إلى حديث المستخدم وتصنيف المشتريات تلقائياً ضمن قائمة محددة مثل وضع مقادير الطبخ تحت عنوان "مكونات طبق الكبسة"، أو إضافة بنود إضافية لقوائم المهام المحفوظة مسبقاً، وتتاح الميزة حالياً لمستخدمي أجهزة أندرويد المشتركين في باقتي Pro وUltra.

توسيع قدرات الحوسبة الحوارية في بيئات العمل

ذكر التقرير أن هذه الترقيات تعكس استراتيجية جوجل لتحويل خدمات "Google Workspace" من الإدخال اليدوي والنقر التقليدي إلى التفاعل الصوتي المستمر، مما يساعد المستخدمين والموظفين على إنجاز المهام المكتبية المعقدة أثناء التنقل وتوفير الوقت في قراءة وتصنيف البريد والمستندات الطويلة.

جوجل Gmail Docs Google Google AI

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