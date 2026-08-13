من Pixel 11 إلى Pixel Tag.. كل ما أعلنت عنه جوجل في حدث Made by Google

كشفت شركة جوجل، عن مجموعة واسعة من منتجاتها الجديدة ضمن فعاليتها السنوية Made by Google، لتضع أحدث أجهزتها في مواجهة المنافسة القوية في سوق الهواتف والساعات الذكية.

وأعلنت الشركة عن سلسلة Pixel 11، وساعة Pixel Watch 5، إلى جانب أول جهاز تتبع من تطويرها يحمل اسم Pixel Tag، وتضم سلسلة الهواتف الجديدة أربعة طرازات هي: Pixel 11 وPixel 11 Pro وPixel 11 Pro XL وPixel 11 Pro Fold.

وتحصل الأجهزة على تصميم محدث لشريط الكاميرات الخلفية، أصبح مغطى بالزجاج من الحافة إلى الحافة مع إطار معدني، إلى جانب مجموعة من التحسينات الداخلية والميزات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

معالج Tensor G6.. أداء أعلى وكفاءة أفضل

تعمل جميع هواتف Pixel 11 بمعالج جوجل الجديد Tensor G6، الذي تقول الشركة إنه يوفر كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 20%، مع تصفح أسرع بنسبة 25% وتشغيل للتطبيقات أسرع بنسبة 15% مقارنة بمعالج Tensor G5.

كما يقدم المعالج تحسينات في تشغيل نماذج Gemini Nano مباشرة على الجهاز، مع استجابة أسرع وجودة أفضل، وهو ما ينعكس على ميزات مثل الترجمة الفورية.

وحصل المعالج أيضا على معالج إشارات صور ISP مطور، إلى جانب وحدات Tensor Processing Units أقوى بنسبة 50% مقارنة بالجيل السابق، ما يسمح بمعالجة مهام التصوير الحاسوبي المعقدة بسرعة أكبر.

وتقول جوجل إن هواتف Pixel 11 قادرة على التقاط الصور في الإضاءة المنخفضة بسرعة تصل إلى 4.5 مرات مقارنة بالجيل السابق، بفضل ميزة Instant Night Sight، كما يمكنها التقاط صور أكثر وضوحا من مسافات بعيدة باستخدام Pro Zoom الذي يصل إلى 120x.

معالج Tensor G6

بطاريات أكبر وعمر تشغيل يتجاوز 30 ساعة

تقول جوجل إن هواتف Pixel 11 يمكنها العمل لأكثر من 30 ساعة قبل الحاجة إلى إعادة الشحن، بينما يوفر Pixel 11 Pro Fold ما يصل إلى 24 ساعة، وذلك بفضل تقنية Adaptive Battery التي تضبط استهلاك الطاقة بحسب معدل استخدام التطبيقات.

وبعد 30 دقيقة من الشحن السلكي، يمكن أن تصل بطارية Pixel 11 والإصدارات Pro إلى 55%، بينما يصل Pixel 11 Pro XL إلى 75%، ويصل Pro Fold إلى 50%.

كما تقدم جوجل وضعا جديدا باسم Extreme Charging Mode، يخصص قدرا أكبر من أداء الهاتف لتسريع عملية الشحن عند الحاجة.

أما الشحن اللاسلكي المغناطيسي Pixelsnap، فقد أصبح أسرع بنسبة تصل إلى 25% في Pixel 11، و29% في Pro، و17% في Pro XL، و20% في Pro Fold.

وتحصل طرازات Pro على نظام تبريد متقدم يعتمد على غرفة بخار، بينما تتمتع جميع هواتف السلسلة بتصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار، وتعمل بنظام Android 17.

Pixel 11

ارتفاع الأسعار.. وسعة تخزين أساسية 256 جيجابايت

رفعت جوجل أسعار جميع هواتف Pixel 11 بمقدار 100 دولار مقارنة بالطرازات المماثلة من سلسلة Pixel 10.

وفي المقابل، حاولت الشركة تخفيف أثر الزيادة من خلال رفع سعة التخزين الأساسية في Pixel 11 وPixel 11 Pro إلى 256 جيجابايت.

لكن طرازي Pro وPro XL يبدآن بذاكرة رام سعتها 12 جيجابايت، مقابل 16 جيجابايت في الأجيال السابقة، مع إمكانية الحصول على إصدارات بذاكرة 16 جيجابايت.

وبدأت الطلبات المسبقة على جميع الأجهزة الجديدة اليوم، على أن تبدأ عمليات الشحن في 20 أغسطس.

Pixel 11

Google Pixel 11.. شاشة 6.3 بوصة وسعر يبدأ من 899 دولارا

يبدأ سعر Pixel 11 من 899 دولارا لإصدار 256 جيجابايت، ويتوفر بألوان Frost وPistachio وHibiscus وObsidian.

وبعيدا عن التصميم الجديد والمعالج وسعة التخزين الأكبر، لا يقدم الهاتف تغييرات جذرية في المواصفات مقارنة بـPixel 10.

ويأتي بشاشة OLED قياس 6.3 بوصة، بدقة 1080 × 2424 بكسل، وسطوع يصل إلى 3000 شمعة.

أما الكاميرات فتضم مستشعرا رئيسيا بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 10.8 ميجابكسل.

وأصبح المستشعر الرئيسي أكبر من السابق، مع مجال رؤية يبلغ 85 درجة مقابل 82 درجة في الجيل الماضي، وحجم مستشعر 1/1.56 بوصة مقارنة بـ1/2 بوصة في Pixel 10.

كما ارتفع نطاق Super Zoom من 20x إلى 30x.

وتبلغ سعة البطارية 4985 مللي أمبير، مقارنة بـ4970 مللي أمبير في Pixel 10، لكن جوجل تقول إن الهاتف يوفر ما يصل إلى ست ساعات إضافية من الاستخدام بشحنة واحدة.

Pixel 11 Pro وPro XL

Pixel 11 Pro وPro XL.. سطوع أعلى وتقريب يصل إلى 120x

يبدأ سعر Pixel 11 Pro من 1099 دولارا، بينما يبدأ سعر Pixel 11 Pro XL من 1299 دولارا.

ويتوافر الهاتفان بألوان Canyon وOlive وFog وObsidian، مع خيارات تخزين تصل إلى 512 جيجابايت و1 تيرابايت، وذاكرة رام تصل إلى 16 جيجابايت.

وتصل ذروة سطوع الشاشات إلى 3600 شمعة، مقارنة بـ3000 شمعة في طرازات Pro السابقة، بينما تقول جوجل إن مقاومة الشاشات للخدوش أصبحت ضعف الجيل الماضي.

كما حصلت البطاريات على زيادات طفيفة، في حين بقيت الكاميرات الأمامية والخلفية متقاربة إلى حد كبير مع الجيل السابق.

لكن هناك تحديثين مهمين في منظومة التصوير، إذ ارتفع Pro Zoom إلى 120x بدلا من 100x، بينما تظهر ميزة جديدة تماما لهواتف Pixel تحت اسم HiLight.

Pixel 11 Pro

HiLight.. لمبة إشعارات ذكية على ظهر الهاتف

تتمثل HiLight في مجموعة دائرية من مصابيح LED تحيط بفلاش الكاميرا. وبعد أن أثارت الميزة فضول المستخدمين عند تشويق جوجل لهاتف Pixel 11 Pro، كشفت الشركة الآن عن وظيفتها الأساسية.

تهدف HiLight إلى تقليل عدد الإشعارات التي تصل إلى المستخدم، خصوصا عندما يكون الهاتف موضوعا ووجهه إلى الأسفل، بحيث لا يتم تنبيهه إلا بشأن الأمور المهمة.

في البداية، ستوفر الميزة استخدامين رئيسيين:

- إظهار أن Gemini يستمع إلى المستخدم أو يعالج طلبه أو يجيب عنه.

- تنبيه المستخدم عند اتصال أحد جهات الاتصال المفضلة به، بما في ذلك المكالمات عبر واتساب.

ورغم أن الميزة قد لا تبدو ثورية، فإنها تمثل محاولة لإعادة فكرة لمبة الإشعارات التقليدية في صورة أكثر ذكاء، مع تقليل سيل التنبيهات اليومية دون تفويت الإشعارات المهمة.

Pixel 11 Pro Fold

Pixel 11 Pro Fold.. شاشة خارجية أكبر ووزن أخف

يحصل الهاتف القابل للطي Pixel 11 Pro Fold على شاشة خارجية بقياس 6.5 بوصة، بزيادة 0.1 بوصة عن الجيل السابق، مع تغير طفيف في نسبة العرض إلى الارتفاع من 20:9 إلى 19.5:9.

وتدعم الشاشة معدل تحديث متغيرا من 1 إلى 120 هرتز، بدلا من نطاق 60-120 هرتز في Pixel 10 Pro Fold.

كما يصل سطوع الشاشتين الخارجية والداخلية إلى 3600 شمعة، مقابل 3000 شمعة في الجيل السابق.

ورغم احتفاظ الهاتف بالأبعاد نفسها تقريبا، أصبح أخف وزنا، إذ يبلغ وزنه 8.4 أونصة مقابل 9.1 أونصة للجيل السابق.

وقد يكون انخفاض سعة البطارية أحد أسباب ذلك، إذ يأتي الهاتف ببطارية تبلغ 4750 مللي أمبير، مقارنة بـ5015 مللي أمبير في Pixel 10 Pro Fold.

أما الكاميرات فتظل قريبة من الجيل الماضي، مع تحسينات في الكاميرا الرئيسية ونطاق Super Zoom الذي ارتفع من 20x إلى 30x.

ويبدأ سعر Pixel 11 Pro Fold من 1899 دولارا، مع خيارات تخزين 512 جيجابايت و1 تيرابايت، ويتوفر بلوني Obsidian وOlive.

Pixel 11 Pro

جوجل تعزز هواتف Pixel بقدرات ذكاء اصطناعي جديدة

بعيدا عن المواصفات التقليدية، تراهن جوجل بقوة على الذكاء الاصطناعي في هواتف Pixel 11، مستفيدة من Tensor G6 ونظام أندرويد 11 وميزات Gemini الجديدة.

وتتضمن Gemini Intelligence وكيلا ذكيا قادرا على تنفيذ مهام مثل طلب البقالة، وحجز سيارات، وحتى الاتصال بالشركات نيابة عن المستخدم.

وعند إجراء مكالمات مع الشركات، يمكن للمستخدم مشاهدة نص مباشر للمحادثة والتدخل فيها متى أراد، وستتوفر هذه الميزة في البداية داخل الولايات المتحدة.

وفي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وماليزيا وسنغافورة والهند، سيتمكن Gemini Intelligence من فهم سياق المستخدم وجمع المعلومات ذات الصلة من التطبيقات التي يختارها، ثم تقديمها في الوقت المناسب، بشرط منح الإذن بالوصول إلى بيانات تلك التطبيقات.

فعلى سبيل المثال، يمكن لـGemini تحليل منهج دراسي موجود في Gmail وإضافة الكتب المطلوبة إلى عربة التسوق، أو معرفة مواعيد المستخدم المتاحة من التقويم عند سؤاله من أحد الأصدقاء عن موعد مناسب للقاء.

كما يمكن للمساعد تقديم اقتراحات مرتبطة بالموقع على شاشة القفل.

Gemini

Rambler لإزالة الكلمات الزائدة أثناء الإملاء الصوتي

تصل أيضا ميزة Rambler التي كشفت عنها جوجل خلال مؤتمر I/O، وهي مدمجة في لوحة مفاتيح جوجل.

وتستطيع الميزة حذف الكلمات والعبارات الزائدة تلقائيا أثناء استخدام تحويل الكلام إلى نص، حتى عندما يتحدث المستخدم بشكل متواصل أو غير منظم.

كما أصبحت ميزة Live Translate قادرة على ترجمة الرسائل الصوتية ومقاطع الفيديو والبودكاست.

Magic Capture وCamera Looks.. أدوات تصوير جديدة

تحصل كاميرا Pixel 11 على مجموعة من الميزات الجديدة، من بينها إمكانية استخدام Circle to Search مباشرة داخل عدسة الكاميرا للحصول على معلومات عن الأشياء التي يصوب المستخدم الكاميرا نحوها دون مغادرة تطبيق الكاميرا أو التقاط صورة.

وتقدم جوجل أيضا ميزة Magic Capture، التي تسمح للمستخدم، بضغطة واحدة، بالتقاط صور وفيديو للحظة التي يعيشها، مع إمكانية قص اللقطات وإزالة التشويش منها تلقائيا.

كما تضيف الشركة ميزة Camera Looks، التي تسمح بالتقاط صور HDR+ باستخدام أنماط تصوير ذات طابع احترافي وجماليات مختلفة، مع الحفاظ على نتائج متسقة مع مختلف ألوان البشرة.

وفي مجال الفيديو، تحصل طرازات Pro على نظام تثبيت جديد يدعم تصوير الفيديو بدقة تصل إلى 8K، إلى جانب تبويب Creator داخل إعدادات الفيديو.

وتضم Creator Suite أدوات مثل التلقين النصي، وتحسين الصوت، وإمكانية حفظ المقاطع تلقائيا داخل ألبوم مخصص لمشروع معين.

ميزة ترجمة لغة الإشارة إلى نص

ومن أبرز ميزات الوصول الجديدة في Pixel 11 إمكانية استخدام الكاميرا للتعرف على لغة الإشارة وتحويلها إلى نص.

وتقول جوجل إن الميزة يمكن أن تساعد الصم وضعاف السمع على التواصل بصورة أسرع وأكثر طبيعية مع الأشخاص الذين لا يجيدون لغة الإشارة، دون الحاجة إلى كتابة ما يريدون قوله.

وتعتمد التقنية على نموذج Sign Language-to-Text من Google DeepMind، وهي مدمجة في Gboard وLive Transcribe.

وستتوفر في البداية لترجمة لغة الإشارة الأمريكية إلى الإنجليزية، على أن تصل لاحقا إلى المزيد من الأجهزة والهواتف.

Pixel Watch 5.. بطارية تصل إلى 40 ساعة وسعر يبدأ من 399 دولارا

إلى جانب الهواتف، كشفت جوجل عن Pixel Watch 5 بسعر يبدأ من 399 دولارا، مقارنة بـ349 دولارا للجيل السابق.

كما تتوفر نسخة خاصة تحمل اسم لاعب كرة السلة ستيفن كاري بسعر 579 دولارا، مع سوار وواجهة ساعة بتصميم خاص.

وتتوفر الساعة بألوان Obsidian وFog وOlive وCanyon، مع خيارات جديدة لواجهات الساعة، بينها واجهة Weave الحساسة للحركة، كما يمكن للمستخدم إنشاء واجهة جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وتأتي الساعة بشاشة Actua 360 منحنية محمية بزجاج Gorilla Glass.

ويصل عمر بطارية إصدار 41 مم إلى 30 ساعة، بينما يوفر إصدار 45 مم ما يصل إلى 40 ساعة، أو 72 ساعة عند تفعيل وضع توفير الطاقة.

وتقول جوجل إن قاعدة Quick Charge Dock يمكنها توفير ما يصل إلى 15 ساعة من الاستخدام بعد شحن لمدة 15 دقيقة.

وتحافظ الساعة على تصنيف IP68، مع إمكانية استخدامها تحت الماء حتى عمق 50 مترا.

أما المعالج فهو كوالكوم Snapdragon W5 Gen 2 Accelerated، الذي يوفر أداء أسرع بنسبة 20% مقارنة بـPixel Watch 4، بينما تضاعفت سعة التخزين الداخلية إلى 64 جيجابايت eMMC.

Pixel Watch 5

مزايا صحية وذكاء اصطناعي أكثر تطورا

تقول جوجل إنها حسنت قدرات تتبع الصحة في Pixel Watch 5، بما يشمل مراقبة أنماط ضغط الدم ومقاومة الإنسولين بمرور الوقت، إلى جانب ميزات سابقة مثل اكتشاف مؤشرات الرجفان الأذيني ومستويات التوتر.

كما تقدم الساعة تتبعا أكثر تطورا للنوم، بما في ذلك جودة التنفس أثناء النوم والتغيرات الدقيقة في مستويات الأكسجين في الدم.

وحصلت ميزة Morning Brief على تصميم جديد يعرض ملخصا لبيانات النوم، إلى جانب حالة الطقس ومستوى جاهزية المستخدم لليوم.

وتقدم جوجل كذلك Readiness Score لمساعدة المستخدم في تحديد ما إذا كان من الأفضل التركيز على التعافي والراحة أو ممارسة التمارين.

وستتيح Google Health قريبا إنشاء برامج مخصصة لتمارين القوة وHIIT، مع إرشادات صوتية ومرئية خلال فترات التمرين والراحة.

أما مشتركو Google Health Premium فسيحصلون على أداة Health Coach مدعومة بـGemini، قادرة على إعداد خطط لياقة ديناميكية تتكيف مع أداء المستخدم وجدوله، إلى جانب اقتراحات تتعلق بالنوم والتعافي.

وتدعم الساعة أيضا Gemini Intelligence، الذي يستطيع، بعد الحصول على إذن المستخدم، عرض معلومات من تطبيقات مختلفة وتقديم تذكيرات شخصية، مثل تفاصيل الرحلات وموعد الوصول المتوقع.

كما تتوفر إمكانية استخدام Gemini دون اتصال بالإنترنت للتحكم صوتيًا في بعض الوظائف مثل المؤقتات والتمارين.

Pixel Tag.. أول جهاز تتبع من جوجل

أعلنت جوجل أيضا عن جهاز جديد كليا هو Pixel Tag، وهو أول جهاز تتبع Bluetooth يحمل علامتها التجارية، ويبلغ سعره 30 دولارا.

ويندمج الجهاز مع شبكة Android Find Hub، ما يسمح بتحديد موقعه وإصدار صوت منه باستخدام Pixel Watch، كما يمكن تنفيذ هذه الأوامر عبر Gemini باستخدام Pixel Buds.

ويدعم Pixel Tag اتصال البلوتوث، إلى جانب شريحة Ultra-Wideband (UWB) لتحديد الموقع بدقة أكبر.

ويبلغ طول الجهاز 1.8 بوصة، وعرضه 1.1 بوصة، وسمكه 0.2 بوصة، بينما يبلغ وزنه 0.4 أونصة مع بطارية الزر.

وتقول جوجل إن البطارية يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى عام كامل قبل الحاجة إلى استبدالها.

ويصنع Pixel Tag من البولي كربونات والمعدن، ويمكنه تحمل الغمر في المياه حتى عمق متر واحد لمدة تصل إلى 30 دقيقة.

ويدعم الجهاز الهواتف والأجهزة التي تعمل بنظام Android 9 والإصدارات الأحدث.