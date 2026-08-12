رودري وبرشلونة.. عرض جديد يشعل الساعات الحاسمة في صفقة الـ80 مليون يورو.. هل يرضخ مانشستر سيتي؟

رفع نادي برشلونة من وتيرة تحركاته لحسم صفقة الإسباني رودري لاعب وسط مانشستر سيتي بعدما تقدم بعرض جديد في محاولة لتغيير موقف النادي الإنجليزي وإنهاء واحدة من أكثر الصفقات تعقيدًا في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ولا تبدو تحركات برشلونة مجرد محاولة لجس نبض مانشستر سيتي وإنما تعكس رغبة واضحة من إدارة النادي الكتالوني في تحويل الصفقة من حلم مؤجل إلى اتفاق رسمي خاصة أن رودري يمثل أحد أبرز الأسماء التي يراها برشلونة قادرة على منح خط الوسط توازنًا مختلفًا تحت قيادة الألماني هانزي فليك.

برشلونة يرفع عرضه.. و60 مليون يورو على الطاولة

وبحسب ما أوردته صحيفة «ذا تايمز» فإن برشلونة تقدم بعرض رسمي جديد تبلغ قيمته 60 مليون يورو كمبلغ ثابت إلى جانب حوافز ومكافآت إضافية بعدما رفض مانشستر سيتي العرض الأول الذي بلغت قيمته نحو 45 مليون يورو.

ويكشف الفارق بين العرضين عن رغبة برشلونة في تسريع المفاوضات بعدما أدرك النادي الكتالوني أن محاولة الحصول على رودري مقابل مبلغ منخفض لن تكون كافية لإقناع إدارة مانشستر سيتي بالتخلي عن لاعب بحجمه.

ويراهن برشلونة في الوقت نفسه على صيغة ذكية في المفاوضات؛ إذ يرفع القيمة المضمونة للصفقة مع ترك مساحة للحوافز والمتغيرات بما يسمح له بالاقتراب من المطالب المالية للنادي الإنجليزي دون تحمل كامل القيمة المطلوبة دفعة واحدة.

لماذا يرفض مانشستر سيتي بيع رودري بسهولة؟

المشكلة الأساسية في الصفقة لا تتعلق برغبة برشلونة فقط وإنما بموقف مانشستر سيتي الذي لا يريد خسارة أحد أهم لاعبيه مقابل مبلغ لا يعكس قيمته الفنية.

ورغم أن رودري لم يتبق في عقده مع النادي الإنجليزي سوى عام واحد فإن مانشستر سيتي لا يبدو مستعدًا لتقديم اللاعب بسعر مخفض خصوصًا أن الدولي الإسباني يمثل أحد أهم عناصر الفريق منذ انضمامه إليه.

وتشير التقارير الإنجليزية إلى أن النادي السماوي يقدر قيمة رودري بنحو 80 مليون يورو وهو الرقم الذي يجعل الفجوة بين الطرفين واضحة حتى بعد رفع برشلونة عرضه إلى 60 مليون يورو بالإضافة إلى المتغيرات.

لكن الموقف التعاقدي للاعب يمنح برشلونة ورقة تفاوضية قوية؛ فكلما اقترب رودري من نهاية عقده دون تجديد ازدادت الضغوط على مانشستر سيتي لاتخاذ قرار بشأن مستقبله بدلًا من المخاطرة بخسارته لاحقًا مقابل مبلغ أقل.

رودري يفتح الباب أمام برشلونة

ويحاول برشلونة استغلال نقطة أخرى شديدة الأهمية في المفاوضات وهي موقف رودري نفسه وبحسب التقارير المتداولة حول الصفقة لا يبدو اللاعب الإسباني متحمسًا لفكرة تمديد عقده مع مانشستر سيتي وهو ما قد يدفع النادي الإنجليزي إلى إعادة حساباته خلال المفاوضات مع برشلونة.

ويُدرك مسؤولو النادي الكتالوني أن الحصول على موافقة رودري على الانتقال سيكون عاملًا مهمًا في الضغط على مانشستر سيتي خصوصًا إذا أصبح اللاعب واضحًا في رغبته بخوض تجربة جديدة والعودة إلى الدوري الإسباني من بوابة برشلونة.

برشلونة يريد رودري الآن.. وليس في نهاية الميركاتو

وتتجاوز رغبة برشلونة في إتمام الصفقة الجانب المالي إذ يسعى النادي إلى حسم مستقبل رودري في أسرع وقت ممكن.

ويريد الجهاز الفني بقيادة هانزي فليك وصول اللاعب إلى برشلونة مبكرًا حتى يخوض فترة الإعداد مع زملائه الجدد ويتعرف إلى أفكار المدرب الألماني ويبدأ في الانسجام مع منظومة الفريق.

ولهذا السبب لا يرغب برشلونة في استمرار المفاوضات حتى الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات خاصة أن انضمام رودري في وقت متأخر قد يحرم فليك من فترة مهمة لتجهيز اللاعب وتوظيفه داخل خط الوسط.

عرض برشلونة الجديد.. خطوة قبل الاتفاق؟

وفي تطور آخر أكد الصحفي الإيطالي نيكولا شيرا أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة مشيرًا إلى وجود ثقة داخل برشلونة في إمكانية إغلاق الصفقة خلال الأسبوع الجاري.

وبحسب هذه المعطيات قد تتراوح القيمة النهائية للصفقة بين 60 و70 مليون يورو مع توقعات بعقد محادثات مباشرة بين برشلونة ومانشستر سيتي لحسم التفاصيل الأخيرة.

كما تشير التقارير إلى أن رودري قد يوقع عقدًا مع برشلونة يمتد حتى عام 2030 براتب سنوي يقترب من 15 مليون يورو.

وفي حال تمت الصفقة بهذه الصيغة فإن برشلونة سيكون قد نجح في تخفيض السعر الذي يطلبه مانشستر سيتي بينما سيحصل النادي الإنجليزي على مقابل مالي كبير للاعب يدخل عامه الأخير في العقد.

لماذا يمثل رودري هدفًا استثنائيًا لفليك؟

لا يبحث برشلونة عن رودري باعتباره اسمًا كبيرًا فقط وإنما يرى فيه قطعة يمكن أن تعالج واحدة من أهم مشكلات الفريق داخل الملعب.

ويحتاج فليك إلى لاعب قادر على التحكم في إيقاع المباريات والقيام بالدور الدفاعي أمام الخط الخلفي إلى جانب امتلاك الجودة اللازمة للخروج بالكرة تحت الضغط.

ويمتلك رودري خبرة كبيرة في هذا النوع من الأدوار بعدما تحول مع مانشستر سيتي إلى أحد أهم لاعبي الارتكاز في كرة القدم الأوروبية كما أن تجربته مع منتخب إسبانيا منحته معرفة عميقة بأسلوب الاستحواذ والتحكم في المساحات.

ومن هنا فإن وصوله إلى برشلونة قد يمنح فليك مرونة أكبر في بناء خط الوسط خاصة في المباريات التي يحتاج خلالها الفريق إلى لاعب قادر على تحقيق التوازن بين الاستحواذ والتأمين الدفاعي.

الصفقة دخلت مرحلة الحسم

وبينما لا يزال مانشستر سيتي متمسكًا بتقييمه المرتفع لرودري يبدو أن برشلونة قرر رفع سقف تحركه بدلًا من الانسحاب من الصفقة.

العرض ارتفع من 45 إلى 60 مليون يورو ثابتة والمفاوضات تتجه نحو نطاق مالي قد يصل إلى 70 مليونًا مع المتغيرات بينما يظل الرقم المطلوب من مانشستر سيتي قريبًا من 80 مليون يورو.

الفارق لم يعد كبيرًا كما كان في بداية المفاوضات والأهم أن برشلونة يمتلك ورقة رودري التعاقدية ورغبة اللاعب المفترضة في عدم تمديد عقده.

لذلك فإن الساعات المقبلة قد تكون حاسمة في تحديد مصير الصفقة: إما أن ينجح برشلونة في استغلال أوراقه وحسم واحدة من أهم صفقات الصيف أو يتمسك مانشستر سيتي بمطالبه المالية ويفرض على النادي الكتالوني البحث عن بديل جديد.